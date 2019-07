"Všech 23 členů posádky je na palubě této lodi a jsou v bezpečí a v dobrém zdravotním stavu v přístavu Bandar-Abbás," sdělil podle agentury Afifipúr.

Podle sobotní informace poskytnuté tímto činitelem posádku tankeru tvoří 18 indických státních příslušníků a dalších pět členů je z Ruska, Lotyšska a Filipín. Podle ruských zdrojů jsou z Ruska tři námořníci.

Tanker plující pod britskou vlajkou a provozovaný švédskou společností Stena Bulk zadržel Írán v pátek se zdůvodněním, že porušil mezinárodní námořní právo. Podle íránských médií se plavidlo před zadržením íránskými revolučními gardami v Hormuzském průlivu srazilo s rybářskou lodí a zřejmě jí nechtělo pomoci. Gardy tanker přinutily přistát v Bandar-Abbásu.

Británie zadržení tankeru hned v pátek důrazně kritizovala a označila ho za nepřátelský akt. Odmítla přitom zdůvodnění Teheránu, že Stena Impero se dostal do kolize s rybářskou lodí.

Iran's Fars news agency (affiliated to IRGC) posts video it says shows seizure of #StenaImpero in #StraitOfHormuz pic.twitter.com/Q0VfevB1M1