Čína bude moci umístit své ozbrojené síly na námořní základně v Kambodži. Umožňuje to tajná dohoda těchto zemí. Takové ujednání by Číně poskytlo větší schopnost prosazovat sporné územní nároky a ekonomické zájmy v Jihočínském moři, což by ohrozilo spojence USA v jihovýchodní Asii. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedl list The Wall Street Journal (WSJ), představitelé Číny a Kambodže ale existenci dohody odmítli.

Dohoda, kterou oba státy podle WSJ podepsaly na jaře, ale nezveřejnily ji, dává Číně výhradní přístup k části kambodžské námořní základny v Thajském zálivu.

Některé detaily konečné dohody jsou nejasné, ale návrh, který měli možnost spatřit činitelé USA, umožňuje Číně používat základnu po dobu 30 let s následným automatickým prodlužováním každých deset let. Peking by tam mohl mít vojenský personál, zbraně i válečné lodě.

Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo Kambodžu, aby takové ujednání odmítla. Zdůraznilo, že národ má "ústavní závazek vůči svým lidem provádět nezávislou zahraniční politiku". Ministerstvo vyjádřilo obavy, že jakékoli kroky k přítomnosti zahraničních vojsk v Kambodži by ohrozily soudržnost a význam Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v koordinaci regionálního rozvoje a narušily mír a stabilitu v jihovýchodní Asii.

"Jde o nejhorší zprávy, které se kdy objevily proti Kambodži," prohlásil kambodžský premiér Hun Sen podle agentury Reuters. "Žádná taková věc by se nemohla stát, protože umístění zahraničních vojenských základen je proti kambodžské ústavě," dodal.

Peking, který je největším regionálním spojencem Kambodže, do ní prostřednictvím bilaterálních dohod v rámci Nové hedvábné stezky vložil miliardy dolarů ve formě rozvojové pomoci a půjček.

Ministerstvo obrany USA počátkem července Kambodži naznačilo, že Čína se může pokusit o vojenskou přítomnost na jejím území, a ministerstvo zahraničí zemi vyzvalo, aby odmítla.