Letadla jihokorejské armády v úterý vypálila několik varovných výstřelů poté, co vzdušný prostor této východoasijské země dvakrát narušil ruský vojenský letoun. S odvoláním na místní armádu o tom informovala agentura AP. Vojenské letadlo Ruské federace narušilo podle mluvčího armády jihokorejský vzdušný prostor vůbec poprvé.

Armáda informovala, že nejprve vletěla tři ruská letadla do takzvaného identifikačního pásma protivzdušné obrany východně od Korejského poloostrova. Jedno z nich následně vletělo i do vzdušného prostoru Jižní Koreje. Místní vojsko vyslalo do vzduchu okamžitě vlastní stíhačky, které vypálily několik varovných střel.

Ruský letoun po výstřelech odletěl, podle armády se ale zhruba za 20 minut do jihokorejského vzdušného prostoru opět vrátil. Stíhačky východoasijského státu opět vypálily varovné střely.

Ruské vojenské letadlo narušilo vzdušný prostor nad malými ostrůvky východně od Korejského poloostrova, o které vede Soul dlouhodobý spor s Tokiem. Jihokorejci nazývají tato neobydlená skaliska Tokdo, Japonci jim říkají Takešima.

Ruská letadla ovšem nebyla jediná, která v úterý narušila identifikační pásmo protivzdušné obrany Jižní Koreje. Podle Soulu do něj totiž spolu s ruskými stroji ten samý den vletěly bez povolení také dva čínské armádní letouny.

Jihokorejské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že si hodlá předvolat zástupce ruského a čínského velvyslanectví v Soulu, aby oficiálně protestovalo.