Rozloha požárů v Rusku překročila dva miliony hektarů a dým z hořících lesů na Sibiři dosahuje až do regionů na Uralu, uvedl server Newsru.com s odvoláním na čtvrteční údaje úřadů. Plocha zachvácená plameny odpovídá přibližně čtvrtině Česka, anebo polovině Nizozemska.

Z plochy 2 256 983 hektarů, zachvácené plameny, se lví díl (2 109 815 milionu hektarů) podle serveru nalézá v tzv. oblasti kontroly, tedy v těžko dostupných a odlehlých místech, kde zákon umožňuje požáry nehasit, pokud by náklady na hašení byly vyšší než způsobené škody.

Impressive extent of heavy smoke across much of central Russia/Siberia, Alaska & Canada from numerous intense boreal & #Arctic #wildfires shows up in latest #Copernicus Atmosphere Monitoring Service aerosol optical depth forecast https://t.co/N5E33mccsh pic.twitter.com/br0kkT02HY