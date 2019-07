Jen úplné vyškrtnutí tzv. irské pojistky by umožnilo ratifikaci dohody o podmínkách britského odchodu z Evropské unie. Při svém prvním vystoupení v dolní komoře britského parlamentu to ve čtvrtek prohlásil nový premiér Boris Johnson. Uvedl, že časový limit platnosti pojistky nestačí.

Ve svém projevu zároveň slíbil občanům Evropské unie, že i po případném brexitu bez dohody budou moci žít a pracovat v Británii. Za misi své vlády označil cíl učinit z Británie "nejlepší místo na Zemi".

"Musí být jasně pochopeno, že cesta k (brexitové) dohodě vede skrze zrušení (irské) pojistky," prohlásil Johnson. Protokol o Irsku a Severním Irsku známý jako irská pojistka se stal hlavní překážkou pro ratifikaci "rozvodové" dohody v britském parlamentu.

Cílem mechanismu je zaručit zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, část britských politiků se ale obává, že výsledkem bude trvalé připoutání jejich země ke strukturám EU.

Johnson vyloučil, že by pro jeho vládu bylo přijatelné zmírnění pojistky dojednáním časového limitu její platnosti. Evropská unie přitom tento ústupek v minulosti odmítla a dlouhodobě dává najevo, že bez opatření zabraňujícího obnově kontrol na irské hranici se brexitová dohoda nemůže obejít. Podle Johnsona nesmí být hraniční kontroly "za žádných okolností" obnoveny, premiér se ale domnívá, že tohoto cíle lze dosáhnout jinak.

"Doufám, že (zbytek EU) přehodnotí svůj odmítavý postoj ke změnám v dohodě o vystoupení. Pokud tak neučiní, budeme samozřejmě muset odejít bez dohody," dodal Johnson. O brexitu je prý připraven s představiteli unie jednat "kdykoli a kdekoli".

V souvislosti s možným brexitem bez dohody nový britský premiér slíbil unijním občanům "absolutní jistotu" zachování jejich práva pobývat a pracovat v Británii. Podle Johnsona je Británie na takový odchod z EU připravena lépe, než si mnozí myslí, zároveň se ale musí dále intenzivně připravovat. Zopakoval přitom, že si nemyslí, že na brexit bez dohody dojde.

V úvodu svého projevu bývalý londýnský starosta a exministr zahraničí vylíčil optimistickou vizi budoucnosti, v níž je Británie nejsilnější evropskou ekonomikou a centrem moderních technologií a zelené energetiky. "Naším úkolem je 31. října realizovat brexit, abychom tak sjednotili Spojené království a dodali mu novou energii, a učinit tuto zemi nejlepším místem na Zemi," řekl.

Opoziční vůdce Jeremy Corbyn ve své reakci vyjádřil "hluboké znepokojení" nad údajnou absencí brexitového plánu ze strany nového premiéra. Připomněl, že Johnson byl součástí vlády, která se na irské pojistce se zbytkem EU dohodla, a také to, že brexitovou dohodu, kterou nyní označuje za nepřijatelnou, Johnson při třetím hlasování na konci března podpořil.

Šéf labouristů dodal, že jeho strana bude proti brexitové dohodě, která nebude chránit pracovní místa, práva zaměstnanců nebo životní prostředí. "Pokud bude mít (Johnson) sebevědomí na to, aby toto rozhodnutí přenechal lidem, povedeme za takových okolností kampaň za setrvání (v EU)," uvedl.

Na slova nového britského předsedy vlády už zareagoval i jeho irský protějšek Leo Varadkar. K Johnsonovu výroku o zrušení irské pojistky podle agentury Reuters řekl, že se těší na to, až s ním záležitost probere.

Evropská komise pracuje s předpokladem, že Británie opustí Evropskou unii na konci října spořádaně a podle podmínek dohody o vystoupení, jejíž text už byl dojednán a o kterém se znovu vyjednávat nebude. V reakci na slova nového britského premiéra Johnsona, že s EU dojedná "novou a lepší dohodu", to ve čtvrtek řekla mluvčí Evropské komise Mina Andreevová. Zopakovala ale, že unie je připravena na změny textu politické deklarace definující, jak si Londýn a EU přejí uspořádat své vzájemné vztahy do budoucna.

Pozice unijní strany se podle mluvčí nemění ani v otázce takzvané irské pojistky z "rozvodové smlouvy".

"Očekáváme, že Spojené království dostojí svému závazku vyhnout se standardní hranici a zároveň zajistit udržení Irska na (unijním) vnitřním trhu," poznamenala.

Připomněla také, že ačkoli EU si případný britský odchod bez dohody nepřeje, připravuje se na takovou situaci už řadu měsíců. Očekávaný negativní dopad podobného vývoje by byl podle ní proporčně větší pro Británii než pro ostatních 27 zemí Evropské unie. Mluvčí uvedla, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker by měl s Johnsonem hovořit "velmi brzy", přesný termín pravděpodobného telefonátu však podle ní ještě nebyl potvrzen.

Měsíce domlouvaná dohoda o vystoupení upravující okolnosti samotného brexitu, kterou se bývalé premiérce Therese Mayové opakovaně nepodařilo prosadit v britském parlamentu, se kromě řešení situace na irsko-severoirské hranici týká zachování práv unijních občanů v Británii a Britů v EU či ustavení následného přechodného období. To by trvalo do konce stávajícího víceletého finančního rámce a Britové by podle dohody také měli dál do pokladny EU přispívat tak, jak slíbili, aby na brexit nedoplatily ostatní unijní země. Johnson už ale naznačil, že by Londýn mohl své příspěvky pozastavit, dokud změny v dohodě nevyjedná.

"Nehodlám komentovat každý řádek jeho projevů... Dokud je Británie členskou zemí, má všechna práva i povinnosti, a to včetně placení účtů," podotkla Andreevová s tím, že pro případ brexitu bez dohody má EU připravený postup.