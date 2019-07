Rusko v prezidentských volbách v USA v roce 2016 zaútočilo na volební systémy ve všech 50 amerických státech a jeho agresivita byla mnohem větší, než se dosud soudilo. Uvádí to zpráva výboru amerického Senátu pro kontrolu zpravodajských služeb, o níž ve čtvrtek informoval list The New York Times (NYT). Veřejná verze senátní analýzy byla podle listu vystavena tak silné cenzuře zpravodajských služeb, že podstatné části včetně varování pro volby v roce 2020 zůstaly v tajnosti.

Zpráva, plná začerněných řádků, je první části souhrnného textu, který senátoři sestavili po prozkoumání 400 tisíc dokumentů a výslechu 200 svědků, napsaly NYT. Další pokračování se budou týkat snah Ruska využít k ovlivňování voličů sociální sítě a analýzy zhruba 200 vazeb mezi Ruskem a příslušníky volebního týmu Donalda Trumpa.

Zveřejněná část podle NYT popisuje "bezpříkladnou úroveň aktivity (Ruska) proti volební infrastruktuře v jednotlivých amerických státech", jejímž cílem bylo odhalit slabá místa. I když neexistuje důkaz, že by výsledky hlasování v roce 2016 Rusko měnilo, například ve státě Illinois byli ruští hackeři schopni mazat nebo měnit osobní data voličů.

Zpráva výslovně nekritizuje žádnou z amerických tajných služeb, ale popisuje "lavinu zpravodajských selhání", píší NYT. Ruské aktivity byly podceňovány, varování adresovaná jednotlivým americkým státům byla mlhavá a místní úředníci buď projevovali nečinnost, nebo se federální pomoci přímo bránili.

Senátní výbor napsal, že v současné době "jsou záměry Ruska ve vztahu k americké volební infrastruktuře nejasné". Ruské zpravodajské služby, zejména vojenská rozvědka GRU, "mohou mít v úmyslu využít slabá místa odhalená ve volební infrastruktuře USA v roce 2016, ale z neznámých důvodů se tuto možnost rozhodly nevyužít". Může se tak ale stát později, což je nyní největší starostí americké Národní bezpečnostní agentury (NSA), ministerstva pro vnitřní bezpečnost a Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), uvádí newyorský deník ze zprávy senátního výboru.