Americký nejvyšší soud rozhodl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa bude moci využít 2,5 miliardy dolarů (57,4 miliardy korun) z peněz ministerstva obrany k vybudování zdi podél jižní hranice USA s Mexikem. Verdikt soudu je vítězstvím pro Trumpa, který výstavbu zdi na americko-mexické hranici slíbil před volbami v roce 2016, uvedla agentura Reuters.

Soudci nejvyššího soudu poměrem pěti ku čtyřem hlasům zvrátili květnové rozhodnutí kalifornského federálního soudu, který zakázal Trumpově vládě začít stavět hraniční zeď z peněz schválených Kongresem pro Pentagon. Trumpova administrativa se proti verdiktu kalifornského soudu odvolala, u odvolacího soudu však neuspěla. Nyní se nejvyšší soud přiklonil na její stranu.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

"Velké vítězství pro zeď. Americký nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí soudu nižší instance a dal zdi na jižní hranici zelenou. Velká výhra pro bezpečnost hranic a vládu zákona!" napsal Trump na twitteru několik minut po pátečním výroku nejvyššího soudu.

Republikánskému prezidentovi Trumpovi se nepodařilo přesvědčit Kongres, aby uvolnil peníze na financování zdi, proti níž protestují američtí demokraté i mexická vláda. V únoru proto vyhlásil stav národní nouze a uvedl, že to opravňuje vládu přesunout 6,7 miliardy dolarů z peněz, které Kongres vyčlenil na jiné účely, na výstavbu zdi. Několik států a organizací pak napadlo rozhodnutí vlády v soudních sporech.