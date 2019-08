Plocha hořícího lesa se za posledních 24 hodin na Sibiři dál zvýšila, zejména v obtížně dostupných oblastech, kde hasiči proti ohni nezasahují. Napsala to v pátek agentura Interfax s odvoláním na tiskovou zprávu ruské protipožární služby. Nejvíce požárů zuří v Irkutské oblasti, největší plochu nehašených ohnisek zaznamenali záchranáři v Jakutsku.

S ohněm aktivně bojuje kolem tří tisíc hasičů, nasazeno je několik desítek letadel a vrtulníků. Armáda zasahuje zejména v Krasnojarském kraji a Irkutské oblasti, kde oheň hasí speciálně vybavené letouny Il-76 a vrtulníky Mi-8.

Podle informace moskevského rozhlasu lidé na sociálních sítích živelně organizují veřejné protesty, které mají upozornit na alarmující situaci na Sibiři. V desítkách ruských měst od Kaliningradu po Vladivostok mají v pátek vyjít do ulic aktivisté varující před následky pohromy a upozorňující na údajnou nečinnost místních úřadů.

Ruský Vyšetřovací výbor, který je hlavní federální kriminální službou, začal podle ruských médií trestně stíhat první osoby odpovědné za rozšíření ohně. Z nedbalosti jsou obviňováni funkcionáři regionálního ministerstva lesního hospodářství v Krasnojarském kraji, kteří údajně nepodnikli včas potřebná opatření, která by kalamitě zabránila.

Podle vlády může být příčinou nekontrolovatelného rozšíření ohně ilegální těžba dřeva, protože pachatelé zřejmě zapalují les ve snaze zahladit stopy. Premiér Dmitrij Medveděv podle Interfaxu označil nezákonnou těžbu za "mimořádně rozšířenou". Nařídil, aby veškerá technika, která se k tomuto účelu využívá, byla v případě dopadení zabavena a propadla státu.

V asijské části Ruské federace hoří tajga na rozloze víc než tří milionů hektarů, což zhruba odpovídá rozloze 40 procent Česka. Oheň ničí les v neobydlených nebo řídce obydlených oblastech, dým ale komplikuje život lidem ve zhruba 800 menších i větších městech. Kouř zasahuje území sousedního Kazachstánu a Mongolska, podle pátečních zpráv ale už dorazil i na pobřeží USA a Kanady.

