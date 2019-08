Americký ministr obrany Mark Esper v sobotu uvedl, že by podpořil brzké rozmístění raket středního doletu v Asii. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Spojené státy a Rusko oficiálně opustily smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) v pátek. Washington rozhodnutí od dohody odstoupit zdůvodnil jejím porušováním ze strany Ruska. Moskva obvinění odmítla.

"Ano, chtěl bych to udělat," odpověděl Esper na dotaz novináře, zda by Pentagon podpořil rozmístění raket v Asii. " Byl bych raději, kdyby to bylo v řádu měsíců... tyto věci ale mohou trvat déle, než čekáte, " doplnil Esper při své návštěvě Sydney, kde zahájil svou týdenní návštěvu Asie a Oceánie.

Kde by měly rakety být rozmístěny, Esper neupřesnil s tím, že to bude záležet na rozhovorech se spojenci a na dalších faktorech. Zároveň ministr poznamenal, že by Čína neměla být počínáním USA příliš překvapena vzhledem k tomu, že "80 procent jejího arzenálu tvoří systémy raket středního doletu", a USA tak pouze chtějí mít podobné kapacity.

Ujednání mezi SSSR a USA z roku 1987 zakazovalo výrobu, zkoušky a rozmisťování raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Po jejím podpisu zničily oba státy 2692 pozemních balistických raket a raket s plochou dráhou letu s konvenční i jadernou náloží. Sovětské rakety byly v 80. letech rozmístěny i v Československu.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil přesvědčení, že se podaří uzavřít novou smlouvu, do které by kromě Ruska byla zahrnuta i Čína.

