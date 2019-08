Francouzský vynálezce Franky Zapata v neděli ráno úspěšně přeletěl na svém futuristickém vznášedle Flyboard Lamanšský průliv. Splnil si tak svůj sen. Na příznivce, kteří jej přišli přivítat na britskou půdu, před přistáním několikrát zamával.

Na místě už na něj čekali také novináři i jeho tým. "Posledních pět, šest kilometrů jsem si to opravdu užíval. Zda je to historická událost, nebo ne, to nedokážu rozhodnout. To ukáže až historie," prohlásil dojatý Zapata po přistání. "Tohle vznášedlo jsme vytvořili teprve před třemi lety a teď se nám podařilo překonat Lamanšský průliv. Je to bláznivé," dodal Zapata.