Masivní demonstrace v Hongkongu pokračují už třetí měsíc. Na protesty, které původně vypukly proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, reagovala čínská centrální vláda na konci července prohlášením, že by k potlačení demonstrací mohla do poloautonomního Hongkongu vyslat armádu. K nasazení čínských vojáků by mohlo dojít na žádost hongkongské vlády, kde převládá pro-pekingský postoj. Mohlo by to znamenat opakování scénáře zásahu na náměstí Nebeského klidu v roce 1989.

Pokud by Čína k tomuto kroku skutečně přistoupila, mělo by to podle Willy Lama, profesora z Čínské univerzity v Hongkongu osloveného CNN "nepředstavitelně škodlivé" následky pro město i jeho ekonomiku. Akciový trh by se pravděpodobně zhroutil, záhy následován trhem s bydlením.