Zařízení vědců z buštěhradského univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), které vyrábí vodu ze vzduchu, vstoupilo ve Spojených arabských emirátech do ostrého provozu. Testování v tamějších podmínkách potrvá šest měsíců, vyhodnocení provozu budou mít vědci k dispozici na konci roku, řekl ČTK Tomáš Matuška z UCEEB, který má projekt na starosti.

Dva lodní kontejnery vyslali vědci na cestu z Buštěhradu do Spojených arabských emirátů v červnu. Na přelomu července a srpna zařízení v poušti instalovali, nyní je Matuška zpět v ČR. Data vědci sbírají na dálku, energii pro systém zajišťuje solární zdroj. "Teď nás čeká měsíc optimalizace řízení, pak se pravděpodobně do Spojených arabských emirátů zase vrátíme kvůli kontrole a případným úpravám," uvedl Matuška.

Podle něj zatím nelze odpovědět, jak zařízení zvané S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resources) pouštní podmínky ovlivní. Kolik vody v průměru denně vyrobí, bude jasné až po několika měsících. "Nyní vše vypadá v pořádku, ale zařízení je čerstvě spuštěné, jsme na počátku," dodal Matuška. Vědci chtějí podle něj získat jak data z léta, kdy jsou podmínky v lokalitě extrémní, tak z podzimu a zimy.

Zkušenosti z provozu ve Spojených arabských emirátech vědci využijí pro návrh systému pro český pavilon na Expo 2020 v Dubaji, který by měl být vyroben do konce letošního roku a instalován v příštím roce.

Testovaný prototyp se vejde do dvou lodních kontejnerů a je s to vyrobit 100 litrů destilované vody denně. Obohacením minerály z ní vznikne pitná voda. S.A.W.E.R. by mohl pomáhat v odlehlých oblastech bez infrastruktury.