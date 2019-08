Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal ve vězení sebevraždu. S odvoláním na úřední zdroje o tom informují americká média. Šestašedesátiletý miliardář čekal v newyorské cele na proces po obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Jeho smrt potvrdila kancelář soudního lékaře na Manhattanu, uvedla agentura AP. Epsteinovi, který se kdysi přátelil s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem či s bývalým prezidentem Billem Clintonem, hrozilo za údajné sexuální zločiny až 45 let vězení.

Televize NBC News a ABC News s odkazem na policejní zdroje uvedly, že se Epstein ve věznici oběsil. Americká federální vězeňská správa v pozdějším prohlášení označila jeho smrt za "patrně sebevraždu". Potvrdila, že když byl Epstein ráno v cele nalezen, nereagoval na okolí. Zaměstnanci věznice se ho snažili oživit a za mrtvého byl prohlášen až po převozu do nemocnice.

Zprávy o jeho úmrtí přišly necelé tři týdny poté, co byl Epstein v cele nalezen téměř v bezvědomí a se zraněními na krku. Podle médií byl následně pod zpřísněným dohledem kvůli obavám, že si chce vzít život. Tento zvláštní režim se už ale na Epsteina v čase jeho smrti nevztahoval. Podle zdroje deníku The New York Times skončil už 29. července, agentuře Reuters zase zdroj obeznámený s touto záležitostí sdělil, že mimořádná opatření platila ještě ve čtvrtek.

Případem už se začal zabývat Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i ministerstvo spravedlnosti. "Smrt pana Epsteina vyvolává závažné otázky, které musejí být zodpovězeny," uvedl v prohlášení ministr spravedlnosti William Barr.

Epstein byl zadržován v nápravném zařízení na newyorském Manhattanu považovaném za jedno z nejpřísněji střežených ve Spojených státech. Sebevraždu spáchal v noci na sobotu, jeho bezvládné tělo našli zaměstnanci věznice až ráno. Americká média uvedla, že se nejspíš oběsil.

Podle agentury AP v době sebevraždy dohlíželi na oddělení, kde byla i Epsteinova cela, dva dozorci. Jeden z nich pracoval už pátý den po sobě přesčas, přesčasy měl kvůli nedostatku pracovníků na pokrytí směn nařízené i jeho kolega. Podle NYT zaměstnanci věznice zjevně porušili pravidla, když Epsteinovu celu nekontrolovali každých 30 minut, jak bylo nařízeno. Finančník byl přitom v cele sám, i když ministerstvo spravedlnosti dostalo od vedení nápravného zařízení ujištění, že s ním v cele bude spoluvězeň.

Epstein byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Zadržován byl bez nároku na propuštění na kauci, a to ve věznici, která je podle BBC považována za jednu z nejstřeženějších v USA. Ve stejném zařízení pobývá například někdejší šéf Trumpovy předvolební kampaně Paul Manafort.

Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.

Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces s Epsteinem měl začít příští rok. Prokurátoři jej také obvinili z toho, že vyplácel velké finanční obnosy dvěma potenciálním svědkům.

"Ještě než se proti němu začala vést trestní stíhání, byl znám hlavně díky svému bohatství a konexím ve vysokých patrech společnosti. Často se scházel s bohatými a mocnými, včetně prezidenta Donalda Trumpa, bývalého prezidenta Billa Clintona a britského prince Andrewa," píše BBC. Trump v roce 2002 Epsteina v rozhovoru s časopisem New York označil za "báječného chlapíka". Po jeho červencovém zadržení se od něj ale prezident distancoval.

Na Epsteinovu smrt už reagovaly některé z jeho údajných obětí. "Štve mě, že Jeffrey Epstein se nebude muset obětem svého zneužívání postavit u soudu. My musíme s jizvami po jeho činech prožít zbytek života, zatímco on nikdy nepocítí důsledky svých zločinů," uvedla Jennifer Araozová, která tvrdí, že ji Epstein znásilnil, když jí bylo 15 let.

Po zprávě o Epsteinově smrti začaly na internetu ve velkém cirkulovat nepodložená konspirační tvrzení, která souvisí hlavně s jeho někdejšími vazbami na vlivné osobnosti jako je Trump, exprezident USA Bill Clinton či britský princ Andrew. Někteří komentátoři věří, že Epstein byl ve skutečnosti zabit v zájmu utajení kompromitujících informací.

Prezident Trump na twitteru sdílel dva příspěvky, které Epsteinovu smrt spojují s exprezidentem Clintonem. Jeden z nich pochází od "konzervativního komika" Terrence Williamse, druhý z účtu "BNL NEWS", který údajně provozují "nezávislí žurnalisté". Novinářka Jane Lytvynenková, která píše o dezinformacích pro web BuzzFeed News, uvedla, že tento účet často šíří nepravdy.

Členka Trumpovy administrativy Lynne Pattonová pak na instagramu naznačovala, že sebevražda finančníka je dílem bývalé první dámy Hillary Clintonové. Podle Miami Herald se v sobotu na twitteru dařilo jak "hashtagu", který Epsteinovu smrt spojuje s Trumpem, tak heslu, které obviňuje manžele Clintonovy.