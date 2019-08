Plastové tašky by v Německu už brzy mohly zmizet ze všech obchodů. Počítá s tím alespoň ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová (SPD), která chce v příštích měsících představit příslušný návrh zákona. I když spotřeba plastových tašek ve spolkové republice v posledních letech klesla, ročně si jich průměrný Němec stále kupuje 24.

"Chci, abychom celkově redukovali plasty, abychom se změnili ze společnosti, která vše vyhazuje, a měli méně plastů v našich supermarketech," uvedla Schulzeová. Od roku 2016 se sice v Německu podařilo počet plastových tašek prodávaných v obchodech snížit o dvě třetiny, to podle ní ale nestačí. "Moje ministerstvo zrovna pracuje na návrhu zákonné úpravy zákazu plastových tašek," řekla listu Bild am Sonntag.

Kritici ale poukazují na to, že takové opatření je samo o sobě nedostatečné. Plastové tašky totiž tvoří jen zhruba procento veškerého plastového odpadu.

Návrhy na změny, které mají zlepšit německou bilanci CO 2 a celkově životní prostředí, přichází zejména od úspěchu Zelených v květnových eurovolbách ze všech vládních stran. Ve druhé polovině září má kabinet předložit celý balíček opatření ke snížení emisí oxidu uhličitého.

Spolková republika plánovala, že do roku 2020 emise oxidu uhličitého ve srovnání s rokem 1990 sníží o 40 procent. Už je ale jasné, že se jí to nepodaří. Emise půjdou dolů zhruba o 32 procent. Vláda velké koalice CDU/CSU a SPD se proto chce soustředit na splnění dalšího cíle, kterým je pokles emisí CO 2 do roku 2020 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.