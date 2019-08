Kvůli demonstraci na letišti v Hongkongu zrušily místní úřady všechny ještě neodbavené pondělní lety. S odkazem na letištní správu o tom informovala agentura Reuters. Část aktivistů podle policie narušila provoz v odbavovací hale. Protivládní demonstrace na letišti pokračují již čtvrtý den, dav v pondělí navíc protestoval proti víkendovému násilnému zásahu policie. Ústřední čínské úřady v Pekingu uvedly, že hongkongské protesty začínají mít teroristické tendence.

Podle správy jsou ucpané všechny cesty vedoucí na letiště a parkoviště na místě jsou přeplněná. "Kromě odletů, které jsou již kompletně odbaveny, a příletů, jež jsou už na cestě do Hongkongu, rušíme po zbytek dne všechny lety," uvedly úřady v prohlášení. Veřejnosti se nedoporučuje, aby se na letiště vydávala.

Hongkongské letiště je jeden z nejvytíženějších světových dopravních uzlů, za rok 2018 jím prošlo přes 74 milionů cestujících, uvedla agentura AFP. Už od pátku je zde kolem 5000 demonstrantů, kteří přijíždějícím turistům vysvětlují význam prodemokratických demonstrací, které se ve městě konají už od června.

Dav převážně v černém oblečení v pondělí protestuje i proti víkendovému násilí policie na demonstrantech.

Bezpečnostní složky použily slzný plyn v přeplněné vlakové stanici a také do davu zblízka střílely gumovými projektily. Jeden z nich zasáhl do obličeje mladou medičku, což mezi aktivisty vyvolalo velkou vlnu nevole. Podle zpráv lékařů je žena v nemocnici a hrozí, že přijde o oko, což slogany "oko za oko" a páskami přes oko reflektují i demonstrující na letišti. Hongkongská policie uvedla, že incident vyšetřuje a zjišťuje, zda ženu opravdu zasáhli její členové.

Podle mluvčího Čínského státního úřadu pro Hongkong a Macao radikální demonstranti proti policii několikrát použili nebezpečné zbraně, například Molotovovy koktejly. Útok na policii podle úřadu ukazuje na první známky terorismu.

Bývalá britská kolonie Hongkong se v posledních měsících potýká s největší politickou krizí za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.