Většina Britů podporuje plán premiéra Borise Johnsona, který chce na konci října vyvést zemi z Evropské unie za jakoukoli cenu. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného v pondělí webem deníku The Telegraph, podle něhož by 54 procentům dotázaných nevadilo, kdyby Johnson vyřadil z rozhodování o případném neřízeném brexitu parlament.

Britští politici i politologové jsou nejednotní v názoru, zda by Dolní sněmovna dokázala Johnsonovi jakýmkoli způsobem včetně vyjádření nedůvěry zabránit v tom, aby uskutečnil brexit bez dohody. Ponechat parlamentu možnost vyjádřit se k Johnsonovým plánům by podle ankety chtělo 46 procent respondentů.

Průzkum, který pro konzervativní deník podporující britský odchod z EU uspořádala společnost ComRes, potvrzuje rostoucí trend podpory konzervativců po Johnsonově nástupu do jejich čela na konci července. Zatímco v současné anketě své sympatie vládní straně vyjádřilo 31 procent lidí, v minulém průzkumu to bylo o šest procentních bodů méně. Opoziční labouristé, kteří plánují v září vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, mají nyní podporu 27 procent respondentů.

Johnson v čele strany i vlády vystřídal Theresu Mayovou, která se dlouhodobě snažila předejít divokému opuštění unie. Podpora konzervativců však po jejích neúspěšných pokusech prosadit v parlamentu výstupní dohodu dramaticky klesala a jejich stoupenci v květnových eurovolbách ve velkém volili novou Stranu pro brexit Nigela Farage.