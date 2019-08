Ruský prezident Vladimir Putin udělil titul Hrdiny Ruska pilotům letounu, který ve čtvrtek nouzově přistál v poli s více než 230 lidmi na palubě. Nikdo přitom nepřišel o život. Zbytek posádky obdržel medaili za odvahu, informovala agentura Interfax. Příčiny neštěstí úřady vyšetřují, přičemž prověřují teorii, že havárii způsobili ptáci ze skládek poblíž letiště.

"Podepsal jsem dekret o vyznamenání posádky letadla, které, jak známo, provedlo tvrdé nouzové přistání u letiště Žukovskij," uvedl Putin s tím, že věří, že podobných příhod bude v budoucnu co nejméně.

Letadlo Airbus A321 společnosti Uralskije avialinii startovalo z letiště jihovýchodně od Moskvy, cílem bylo krymské město Simferopol. Asi kilometr od startovací dráhy musel stroj nouzově přistát, protože do motorů se dostali rackové. Pilotům se před přistáním podařilo motory zcela vypnout a posadit letoun plný paliva do kukuřičného pole.

Na palubě bylo 226 cestujících a sedm členů posádky, všichni přežili. Podle posledních informací zranění utrpělo 74 lidí včetně 19 dětí. Nouzové přistání bez podvozku bylo natolik vydařené, že pouze jedna osoba musela být převezena do nemocnice.

"Strach jsem nepociťoval," řekl Jusupov novinářům v živě vysílaném rozhovoru. "Viděl jsem kukuřičné pole a doufal jsem, že přistanu dostatečně měkce. Snažil jsem se snížit vertikální rychlost, aby letoun co nejměkčeji přistál a hladce doklouzal." Vyzdvihl rovněž profesionalitu zbylých členů posádky, kterým se podařilo včas evakuovat cestující. Nakonec se pasažérům omluvil za to, že je nedokázal dopravit do Simferopolu, a popřál jim, aby se v budoucnu nebáli létání.

Někteří místní činitelé naznačili, že hejno racků, které zasáhlo letoun, mohlo být přilákáno skládkami poblíž letiště. Úřady poblíž místa havárie skutečně nalezly několik skládek, včetně jedné nelegální. Hejno ptáků bylo objeveno u nedaleké třídírny odpadu.