Přední český smyčcový soubor Pražákovo kvarteto nepojede kvůli zákazu čínských úřadů na turné do Číny, řekl v úterý člen kvarteta Josef Klusoň. Přestože má soubor podepsanou smlouvu a v zemi už vystupoval, plánované koncerty čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady. Klusoň si to vysvětluje tím, že čínským komunistům vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a k Tibetu. Čínské úřady už dříve odložily ze stejného důvodu turné orchestru PKF - Prague Philharmonia.

PKF přitom není soubor zřizovaný Prahou. V případě Pražákova kvarteta jde podle Klusoně o ještě absurdnější věc - kvarteto se jmenuje podle svého zakladatele Josefa Pražáka a s Prahou nemá nic společného.

"V Číně už jsme byli, máme skvělého manažera, vystupovali jsme v nejlepším sále, který se nachází v Zakázaném městě v Pekingu," řekl Klusoň. V divadle, kde soubor koncertoval, se loni uskutečnila i výstava ke stému výročí vzniku Československa. "Letos jsme podobně chystali, že bude výstava k 90. výročí navázání diplomatických vztahů," uvedl violista.

Nyní měl před sebou kvartet další turné a začínat mělo opět v Pekingu. "Mám podepsanou smlouvu, měli jsme k tomu čtyři další koncerty a jen jsme čekali, že si koupíme letenky a vyřídíme víza. Předevčírem jsem dostal zprávu od ředitelky divadla v Zakázaném městě, že bohužel nejsou odsouhlaseny (are not approved)," řekl. "Zřejmě jakákoli akce, kterou dělají na téhle úrovni, musí projít schvalovacím řízením zřejmě komunistické strany Číny. Sami (naši partneři) byli velmi překvapeni, nevěděli proč. Důvodem byly podle mě postoje pražského primátora k Číně. Oni to tedy nekomentovali, ale já si to tak vysvětluji," řekl Klusoň.

České velvyslanectví v Číně podle něj slíbilo manažerce kvarteta, že se ještě pokusí jednat, protože soubor nemá s Prahou nic společného. "Jsme na volné noze celý život, to, že se jmenujeme Pražákovo, není, že jsme z Prahy, ale že zakladatel byl Josef Pražák. V angličtině je to Prazak's quartet, to Prahu asi nikomu ani nepřipomíná," vysvětluje.

A dodává, že se jeho soubor setkal nedávno ve Švýcarsku s další skupinou muzikantů z Česka, která se jmenuje Guarneri trio Prague a ve které hraje třeba slavný klavírista Ivan Klánský. "Ti mají jet do Číny v prosinci, ti ještě nemají žádný problém. Nehrají ale v Pekingu, hrají někde v provinciích," uvažuje Klusoň, zda se dalšímu českému tělesu se jménem českého hlavního města v názvu podaří v Číně vystoupit.

"Byli jsme rádi, že když už hrajeme v Číně, tak na tom nejlepším místě, v dokonale vybaveném sále a se zkušeným publikem. Dopadli jsme takhle, mám na stole smlouvu a je mi k ničemu. Ale nemá cenu bojovat s větrnými mlýny," soudí muzikant.

Pražákovo kvarteto vzniklo v době studií svých členů v letech 1974 až 1978 na Pražské konzervatoři. Mladý soubor získal už na konci 70. let několik prestižních ocenění a dnes patří k nejžádanějším českým smyčcovým kvartetům v zahraničí. Ročně absolvují kolem 80 koncertů a jejich diskografie čítá několik desítek titulů se stěžejními opusy kvartetní literatury. Kritici považují soubor za jeden z nejvýznamnějších představitelů české komorní hudby na mezinárodní scéně.