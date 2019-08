Italský premiér Giuseppe Conte v úterý v parlamentu ohlásil svou demisi. Italská vláda, na níž se podílí Hnutí pěti hvězd a kterou se před dvěma týdny rozhodla opustit koaliční Liga, podle něj končí. V projevu v italském Senátu, horní komoře parlamentu, Conte ostře kritizoval šéfa Ligy Mattea Salviniho, kterého obvinil, že staví své vlastní a stranické zájmy nad zájmy země.

Premiér oznámil že v úterý bude o svém rozhodnutí oficiálně informovat prezidenta Sergia Mattarellu.

Ministerský předseda v Senátu mimo jiné varoval, že Salviniho krok učiněný s cílem svrhnout vládu by mohl uškodit ekonomice. Conte zároveň šéfa Ligy obvinil, že se snaží těžit ze své rostoucí popularity a vyvolat předčasné volby, čímž ohrožuje chystané reformy. "Jeho rozhodnutí vystavují tuto zemi vážným rizikům," řekl premiér na adresu Salviniho, který projev před senátory sledoval podle agentury Reuters s kamennou tváří.

Salvini kritiku v projevu v Senátu odmítl a prohlásil, že od premiéra nepotřebuje "sérii urážek". "Udělal bych všechno stejně znova, s razancí svobodného muže," řekl šéf Ligy a potvrdil, že chce urychlené konání předčasných voleb ještě v říjnu. "Nemám strach z názoru Italů," prohlásil Salvini.

Salvini ohlásil odchod z vládní koalice už před dvěma týdny. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby. Krajně pravicová Liga teď podle průzkumů naprosto dominuje italské politice. Hlasovalo by pro ni až 38 procent Italů, a strana by tak volby s náskokem vyhrála. Právě proto chtěl Salvini život současné vlády ukončit. V předčasných volbách by podle dosavadních odhadů jasně zvítězil a spolu se svými menšími pravicovými spojenci by tak měl dost hlasů k sestavení vlastní vlády.

Bezprostřední konec současného kabinetu v úterý signalizoval šéf druhé z koaličních stran, populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio, který na facebooku Contemu poděkoval za jeho dosavadní práci. "Ať už se stane cokoli, chci říct, že mi bylo ctí s vámi v této vládě spolupracovat," vzkázal Di Maio Contemu skrze sociální sítě. "Liga se bude muset zodpovídat za své chybné rozhodnutí vše zničit," dodal.

O tom, zda Italové skutečně půjdou k volbám o tři a půl roku dříve, než bylo původně plánováno, však zdaleka není rozhodnuto. O vypsání voleb musí rozhodnout prezident Sergio Mattarella, ten by podle agentury AP mohl Conteho požádat, aby v čele kabinetu zatím zůstal a snažil se najít jinou většinu v parlamentu. Prezident je proti tomu, aby Italové volili na podzim, kdy vláda musí sestavovat rozpočet na příští rok. V Itálii nebyly volby v podzimním termínu už sto let.

Ve hře je navíc vytvoření vlády bez účasti Ligy nebo přechodného úřednického kabinetu. V posledních dnech se například množí zprávy o tom, že by se protestní Hnutí pěti hvězd mohlo domluvit s levicovou Demokratickou stranou, která v Itálii vládla před nynějším koaličním kabinetem. Protestnímu Hnutí pěti hvězd by v předčasných volbách hrozila drtivá porážka.