Německo si objednalo 190 milionů jodových tablet pro případ vážné jaderné nehody. Riziko Spolková republika, která své poslední jaderné bloky odstaví v roce 2022, podle televizní a rozhlasové stanice WDR vidí především v zemích za svými hranicemi, včetně Česka. Jodové tablety mají v případě zvýšené radiace chránit před rakovinou štítné žlázy.

Množství tablet, které za 8,4 milionu eur (217 milionů korun) objednal Spolkový úřad pro ochranu před zářením, je čtyřikrát vyšší než současné německé zásoby. Úřad tak učinil i na základě stanoviska odborníků po jaderné nehodě v japonské Fukušimě. Doporučení Komise pro ochranu před zářením, která je poradním orgánem vlády, počítají mimo jiné s tím, že v případě vážné jaderné nehody by ve více než osmdesátimilionovém Německu jodové tablety dostávali děti a mladiství a také těhotné ženy na celém území země.

Hlavní nebezpečí ale podle zdejších odborníků nevychází z Německa. Šéf komise Wolfgang Müller má sice za to, že při uzavírání německých jaderných elektráren může dojít k menším nehodám. Radiace se při nich ale ve větším neuvolní, míní. Za mnohem vyšší považuje Müller riziko z jaderných elektráren v sousedních a dalších blízkých zemích. "Myslete na Belgii, na Francii, na Švýcarsko, na Česko, na Švédsko. A když se tam něco stane, musíme samozřejmě německé obyvatelstvo chránit," uvedl.

Podobně před dvěma lety argumentovaly i západoněmecké Cáchy, které kvůli pochybám o stavu belgického jaderného reaktoru u města Tihange preventivně rozdávaly jodové tablety všem obyvatelům mladším 45 let. Někteří však tento krok hodnotili jako vyvolávání paniky.

Müller to tak v případě nynější rozsáhlé objednávky jodových tablet nevidí. "Panika se tím nevyvolá, ale možná hodně pochopení pro to, že je potřeba být dobře připraven," poznamenal s tím, že jaderné elektrárny v sousedních zemích budou fungovat ještě desítky let.