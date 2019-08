Nedokončený turecký projekt Adularya, na kterém se podílely české firmy, se nepodařilo prodat ani napotřetí. ČTK to ve čtvrtek sdělila mluvčí státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Michaela Lagronová. Adularya by měla být jedním z témat návštěvy premiéra Andreje Babiše (ANO) v Turecku na začátku září. Předsedu vlády na ni doprovodí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a podnikatelská mise Hospodářské komory ČR.

"Ve středu se uskutečnilo třetí kolo tendru na prodej elektrárny Adularya v Turecku, který organizoval velice rychle po kole druhém turecký fond TMSF jako správce majetku bez předchozí konzultace s českou stranou. Bohužel se opět nepřihlásil žádný zájemce," uvedla Lagronová. Druhý pokus o prodej projektu, který obsahuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl, se uskutečnil na začátku července, první pak v lednu. Tendry byly pokaždé neúspěšné, nikdo se do nich nepřihlásil.

Projekt byl jedním z důvodů, které přivedly do úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, která byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.

Proti lednovému pokusu byly podmínky druhého a třetího pokusu změněny, byla stanovena mírně nižší vyvolávací cena. V lednu byla minimální cena projektu stanovena na 1,4 miliardy tureckých lir (asi 5,7 miliardy korun), v červenci a nyní to bylo 1,1 miliardy tureckých lir (asi 4,4 miliardy korun).

Česká exportní banka (ČEB) půjčila na projekt Adularya téměř 12 miliard korun. Celková pojistná angažovanost státní pojišťovny EGAP je pak podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB byla 11,7 miliardy korun. Turecký státní fond TMSF, ČEB i EGAP se nedokončenou elektrárnu stále snaží prodat.

"O dalším postupu v této věci budeme jednat i s vědomím blížící se návštěvy premiéra Babiše v Turecku, kde bude téma Adularya jedním z bodů jeho případných jednání. Do té doby se nebudeme k tématu více vyjadřovat," dodala Lagronová. Na třídenní návštěvu odjede delegace 2. září.