Když si odborníci na brexit ve čtvrtek ráno otevřeli britské noviny, nestačili se divit. Řada deníků přišla s tvrzením, že německá kancléřka Angela Merkelová ustoupila britskému premiérovi Borisi Johnsonovi ohledně brexitu. Johnson prý na své návštěvě v Berlíně konečně dosáhl průlomu a má teď 30 dní na to, aby Británii zbavil všeho, co se jí na podmínkách brexitu nelíbí. Ve skutečnosti ale Johnsonovy první kontakty s lídry zemí Evropské unie pro Británii neskončily vítězstvím, ale porážkou. Unie trvá na tom, že nezmění současnou smlouvu o tom, jak by měl brexit vypadat. Stále tak hrozí "rozvod" ve zlém, tedy že Spojené království z EU na konci října odejde bez jakékoliv dohody.