Pokud se plně rozvine obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií, mají USA víc co ztratit, než je tomu v případě současného konfliktu s Čínou. Uvedli to odborníci v rozhovoru se serverem CNBC. Prezident USA Donald Trump pokračuje v tvrdé rétorice vůči EU a jeho administrativa má v listopadu rozhodnout, zda zatíží cly jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví v Evropě: výrobu automobilů. O problémech globálního obchodu budou jednat lídři skupiny sedmi vyspělých zemí G7 na nadcházejícím summitu v Biarritzu.

Spojené státy už uvalily cla na evropský hliník a ocel, což v EU v červnu 2018 vedlo k zavedení cel ve výši 25 procent na dovoz z USA v hodnotě 2,8 miliardy dolarů (65 miliard korun).

Čína navíc tento pátek oznámila dodatečná cla ve výši pět a deset procent na americké zboží, jehož roční hodnota dovozu do země dosahuje zhruba 75 miliard dolarů (1,75 bilionu korun), načež americký prezident Donald Trump v reakci oznámil nové pětiprocentní zvýšení amerických cel na dovoz z Číny.

Avizované desetiprocentní clo na čínské zboží v hodnotě 300 miliard dolarů, které má být uvaleno od 1. září, se tak zvyšuje na 15 procent. Z 25 na 30 procent má zase od 1. října narůst clo již dříve zavedené na zboží v hodnotě 250 miliard dolarů.

Odborníci ale soudí, že konflikt s Evropou je pro USA nebezpečnější než spory s Čínou.

"Obchod EU - USA je nejdůležitější. Je to zdaleka největší bilaterální obchodní tok na světě," uvedl ekonom německé banky Berenberg Florian Hense. "Pokud jde o vývoz a dovoz zboží a služeb, bilaterální obchod mezi USA a EU v roce 2018 převýšil obchod mezi USA a Čínou o více než 70 procent," dodal. Vývoz z USA do EU byl v loňském roce trojnásobně vyšší než vývoz do Číny, a z toho plyne, že Evropa může Washington tvrdě zasáhnout.

Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová prohlásila, že pokud USA udeří jako první, EU je připravena zavést odvetná cla. Doufá nicméně, že unie se do této situace nedostane. "Pravidla mezinárodního obchodu, která jsme v průběhu let rozvíjeli společně s našimi americkými partnery, nelze porušovat bez reakce z naší strany," řekla v červnu 2018. Od té doby pokaždé, kdy USA hrozí dalšími cly, Brusel vypracoval různé seznamy zboží, aby ukázal, jak může Bílý dům zasáhnout, upozorňuje CNBC.

Ředitel Evropského centra pro mezinárodní politickou ekonomii (ECIPE) Fredrik Erixon poukázal na to, že ani EU, ani USA si nyní nemohou obchodní válku dovolit. Dopady obchodní války USA - Čína začínají být znát až nyní, když částečně byly vyváženy příznivým hospodářským prostředím. Pokud ale na podzim dojde k výraznému zvýšení cel mezi USA a EU, bude to jiné. "Obě ekonomiky zpomalují a cyklický účinek cel bude pravděpodobně velmi silný," dodal Erixon.

Erik Joness, profesor Univerzity Johnse Hopkinse, vysvětlil, že potenciální obchodní válka mezi USA a EU by ohrozila podnikatelské modely nadnárodních firem. "Většina obchodu (EU-USA) se uskutečňuje spíše ve firmách než mezi nimi... proto když se zavedou cla mezi USA a Evropou, ve svém důsledku na obou stranách zvýšíte ceny pro spotřebitele a komplikujete způsob, jakým se výrobky sestavují z komponentů, jako je to v případě USA a Číny. Nakonec ale také narušíte ziskovost podnikatelských modelů velkých nadnárodních společností," uvedl. "Protože mnoho, ne-li většina z těchto velkých nadnárodních společností je amerických, bude to větší zátěž pro americkou ekonomiku," dodal.

"Obchodní válka mezi USA a Evropou by pro USA byla náročnější než obchodní válka s Čínou, neboť by oslabila americké nadnárodní společnosti, zmenšila velikost trhů, ke kterým mají americké firmy přístup, a přiměla je k prodeji zahraničních aktiv a k uvolnění prostoru zahraniční konkurenci," řekl Joness. "Jinými slovy, smazala by všechny strukturální výhody, které americká administrativa vytvořila od konce druhé světové války," dodal.