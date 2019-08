Fotografie, na které si Boris Johnson dává nohu na stůl v sídle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, způsobila ve čtvrtek na sociálních sítích rozruch. Lidé se pohoršovali nad buranstvím nového premiéra Velké Británie a považovali jeho chování za skandální. Kdyby však kritici měli k dispozici kontext, dozvěděli by se, že celá situace vznikla v rámci neformálního hovoru mezi hlavami obou státu a byl to navíc šéf Elysejského paláce, který Johnsonovi navrhl, že stolek mezi nimi by byl i vhodná podnožka.

Video Video Johnson si dal u Macrona nohu na stůl

Lavina negativních příspěvků na adresu Johnsona poukázala na problematické využívání internetových zdrojů. Komentáře, jejichž autoři neznali souvislosti, se totiž objevují jak pod příspěvky, kde je pouze fotografie Johnsona s nohou na stole, tak i pod článkem Reuters sdíleném na Twitteru, který odkazuje na video, kde je vidět, jak celá situace vznikla. I titulek Reuters: "Johnson si dává nohy nahoru v Macronově paláci" je tak trochu zavádějící. Z komentářů je pak patrné, že řada lidí vůbec článek nerozklikla. "Promiň Francie, nejsme všichni takoví," psal jeden z komentujících pod příspěvek Reuters ještě v pátek.

Reportér deníku The Wall Street Journal Bojan Pancevski označil fotografii za rembrandtovskou kompozici, kde Johnson jako alfasamec Macronovi jasně dominuje. Novinářka a spisovatelka Sonia Purnellová, která je autorkou Johnsonovy biografie, na Twitteru napsala, že ministerský předseda se choval zcela nemístně a hrubě: "Jen si představte, kdyby si Macron dal nohu na stůl v Buckinghamském paláci."

Novinář britského bulvárního deníku The Sun Tom Newton Dunn si zase s nadsázkou všiml uvolněného způsobu, jakým se Johnson proti Macronovi posadil. Podle něj možná doufal, že v poloze s roztaženýma nohama "získá Manua na svou stranu". Další uživatelé Twitteru glosovali i délku Johnsonovy kravaty a to, že mu na fotografii cudně zakrývá rozkrok.

Jiní ovšem fotografii čtou úplně jinak. Podle nich Johnson opanoval prostor, dal najevo, že se Macrona nebojí a že se mu nebude podřizovat. Jeden z předních zastánců brexitu a zakladatel iniciativy BeLeave Darren Grimes například napsal: "(Fotografie) pořízená chvíli před tím, než Johnson ten stoleček převrátil a řekl jim, kam si tu svou pojistku můžou strčit."

