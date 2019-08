Největší hráči světového byznysu nejsou z Evropy. Evropská komise proto navrhuje založit Evropský fond pro budoucnost, jenž by měl disponovat 100 miliardami eur (2,57 bilionu korun). Peníze by měly pomoci vypěstovat evropské šampiony, kteří by se mohli rovnat americkým a čínský gigantům jako je Google, Amazon nebo Alibaba.

Z fondu by mohly nadějné evropské firmy čerpat podporu a dohnat zahraniční konkurenci v oblastech, ve kterých EU zaostává. Vyplývá to ze seznamu plánů, které eurokomisaři chtějí zařadit do programu své nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové.