Podnikatelská nálada v Německu je nejníže za sedm let, za srpen klesla už pátý měsíc za sebou, a navíc výrazněji, než čekali analytici. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v pondělí zveřejnil institut Ifo. Vývoj tak podle analytiků potvrzuje, že se největší evropská ekonomika posouvá do recese.

Index podnikatelské nálady za srpen klesl na 94,3 bodu z červencových 95,8 bodu. Údaj za předchozí měsíc byl upraven směrem nahoru. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali, že se srpnová hodnota sníží pouze na 95,1 bodu. Vedoucí manažeři hůře hodnotili jak současnou situaci, tak výhled na příštích šest měsíců.

"Náznaky recese v Německu přibývají," uvedl prezident institutu Ifo Clemens Fuest. Ifo pro účely průzkumu zjišťuje názory zhruba 9000 firem. Výsledný indikátor se obecně považuje za spolehlivé vodítko budoucího ekonomického růstu.

Zlepšení sice v srpnu vykázal i německý automobilový průmysl, který se potýká s problémy, výrazně hůře ale hodnotí respondenti situaci ve strojírenství, v chemickém a v elektrotechnickém sektoru. "Ve třetím kvartálu nastane přinejlepším stagnace," poznamenal ekonom institutu Ifo Klaus Wohlrabe.

Hrubý domácí produkt Německa (HDP) se v letošním druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta. Německá centrální banka minulý týden uvedla, že ekonomika by v létě mohla opět mírně klesnout. To by znamenalo, že Německo by se ocitlo v hospodářské recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou.

Na přibližování Německa k recesi poukazuje také index společnosti Markit. Většina německých firem podle něj poprvé od roku 2014 očekává pokles produkce v následujících měsících. Firmám navíc v srpnu klesly nové zakázky nejrychlejším tempem za posledních šest let.

Problémy Německa se zatím týkají zejména průmyslu. Podle společnosti Markit index nákupních manažerů pro toto odvětví dosáhl hodnoty 43,6 bodu. Číslo nižší než 50 značí, že aktivita v sektoru klesá. I tak šlo o mírné zlepšení v porovnání s červencem, kdy index dosáhl 43,2 bodu.

Na propad ekonomiky do recese už se podle posledních zpráv chystá německá vláda. Ta je údajně připravená vzdát se politiky vyrovnaného rozpočtu a podpořit hospodářský růst vyššími veřejnými výdaji. Ministr financí Olaf Scholz v neděli prohlásil, že podpora ekonomiky v průběhu finanční krize v letech 2008 a 2009 stála Německo 50 miliard eur. "Musíme být schopni dát takovou sumu znovu dohromady. Peníze na to máme, což je dobrá zpráva," uvedl s tím, že zadluženost německé vlády se navíc pohybuje pod 60procentní hranicí stanovenou Evropskou unií. To podle něj dává vládě prostor "podpořit ekonomiku co největší silou".

Ekonomický růst v Německu a také v celé eurozóně by navíc měla podpořit i Evropská centrální banka. Ta na svém nejbližším zasedání pravděpodobně sníží své úrokové sazby a naznačí, že opět začne do eurozóny pumpovat peníze.

Na vývoji v Německu je do značné míry vzhledem k značné podnikatelské a obchodní provázanosti závislá česká ekonomika. I tuzemský průmysl zaznamenává pokles zakázek, hospodářství jako celek však nadále roste poměrně slušným tempem.