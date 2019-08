Soukromá americká kosmická společnost SpaceX vizionáře Elona Muska úspěšně provedla třetí a poslední test raného prototypu vyvíjené lodě Starship, s jejíž pomocí chce firma osídlit Mars.

"Gratulace týmu SpaceX," napsal Musk na twitteru. V návazném tweetu dodal, že jednou Starship přistane na rudém marsovském písku.

Prototyp, který společnost SpaceX testovala, se jmenuje Starhopper (Hvězdný skokan). Je to ověřovací aparát v rané fázi vývoje. Během prvních dvou letových testů na počátku dubna vystoupal do výšky jen několika metrů a během úterní zkoušky, která byla pro Starhopper třetí a zároveň poslední, se dostal do 150 metrů nad zemí. Zkouška trvala necelou minutu.

Starhopper nyní uvolní místo dvěma novým prototypům označovaných jako Starship Mk1 a Starship Mk2, které budou létat do výšky až 20 kilometrů. Zatímco Starhopper je vybaven jedním pohonem Raptor, nové prototypy budou mít tyto motory nejméně tři. Konečná verze Starshipu pak bude vybavena šesti motory Raptor.

Starship, která bude podle SpaceX schopná transportovat až sto lidí, je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému. První stupeň společnost pojmenovala jako Super Heavy, neboť bude vybaven 35 motory Raptor. S prvními operačními lety Starshipu počítá SpaceX v roce 2021.