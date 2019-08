Mnozí analytici předpovídají, že Itálie může kvůli vysokému státnímu dluhu hrozit bankrot. Momentálně je ale pravdou pravý opak – úroky, které musí Itálie platit ze svých dluhopisů, v minulých dnech klesly na nejnižší hodnoty v historii. U dvouletých dluhopisů se dokonce dostaly do záporu. To znamená, že investoři Itálii fakticky platí za to, že si její státní dluh můžou koupit.