Zelené plíce planety hoří, a tak začaly s kyslíkem chrlit do ovzduší Země i mraky dýmu a zamořovat ho nebezpečnými látkami. Není sice pravda, že Amazonie je zodpovědná za pětinu produkce kyslíku na světě a lidstvo se bez ní neobejde, ale její zničení by pocítilo zásadně už jen kvůli tomu, že prales zadržuje skleníkové plyny. Také by svět přišel o jedno z nejrozmanitějších míst na světě a budoucí generace by například tukany mohly vidět už jen na fotkách. Podobně jako Amazonie navíc hoří i rozsáhlá území v Africe nebo Aljaška. Svět se ocitl v plamenech.