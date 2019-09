Když lékař předepíše lék, málokterý pacient se ho zeptá, jestli je lék vědecky prověřený. Nemocný to pokládá za samozřejmé. Jak ale ukazují zjištění The New York Times, řada lékařských přípravků nemá žádné léčivé účinky nebo je dokonce nebezpečná. Deník zveřejnil obsáhlý seznam některých z nich.