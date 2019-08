Ukrajina a Rusko si podle zatím zcela nepotvrzených zpráv vyměnily vězně. Mají být mezi nimi ukrajinští námořníci zajatí ruskými silami loni v listopadu u Kerčského průlivu a ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsouzený za údajný terorismus na anektovaném Krymu. První informace o výměně se objevila na facebooku ukrajinského generálního prokurátora, nicméně ukrajinská tajná služba SBU ji podle listu Ukrajinska pravda nepotvrdila a vyzvala k posečkání. Rusové držení na Ukrajině jsou podle jejich advokáta stále ve vězení.

O možné výměně Sencova se spekulovalo poté, co ruská média ve čtvrtek informovala, že byl z vězení ve městě Labytnangi za polárním kruhem převezen do Moskvy. Deník Vedomosti dal informaci o přemístění Sencova do moskevské věznice do souvislosti se středečním rozhodnutím kyjevského soudu podmínečně propustit z vazby novináře Kyryla Vyšynského, obviněného z vlastizrady spáchané v zájmu Ruska a hrozí mu za to až 15 let vězení.

Zpráva o tom, že výměna je dohodnutá, se objevila časně ráno na facebooku ukrajinského generálního prokurátora Ruslana Rjabošapky. Odvolává se přitom jen na sdělení pracovnice parlamentu Anny Islamovové. "Modlíme se. Výměna je u konce: Námořníci, Sencov, Karpjuk, Grib letí domů! Čekáme," uvádí se v textu.

Z dalších oficiálních zdrojů ale informace ještě potvrzena není. Server Krym.Reali nicméně s odvoláním na rodinu jednoho z vězněných ukrajinských námořníků napsal, že námořníci jsou možná už na Ukrajině, kde přesně však není jasné.

Obhájce některých Rusů zbavených svobody na Ukrajině Valentin Rybin na druhé straně agentuře TASS dnes řekl, že jeho klienti připravovaní k výměně jsou stále ve vazební věznici. "Zatím mi není vůbec nic známo o tom, že by dneska měli být vyměněni," uvedl. Podle něj by se výměna měla uskutečnit až v úterý.

Související 18. 1. Evropští diplomaté včetně českého přišli k soudu s unesenými ukrajinskými námořníky 18. 1. Práce diplomatů občas spočívá jednoduše v tom, že někde jsou, a vyjadřují tak symbolicky zájem své země na nějakém problému. Například v pondělí...