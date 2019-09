Britský zpracovatelský sektor minulý měsíc klesal nejrychlejším tempem za sedm let. Může za to nejistota související s odchodem Británie z Evropské unie a globální ekonomické zpomalení. Šance na oživení ve třetím čtvrtletí jsou zatím velmi nízké. Vyplývá to z průzkumu společností IHS Markit a CIPS UK.

Index nákupních manažerů (PMI) pro britský zpracovatelský sektor se v srpnu snížil na 47,4 bodu ze 48 bodů v červenci. Hodnota pod 50 body znamená pokles aktivity.

"Vysoká úroveň ekonomické a politické nejistoty spolu s pokračujícím globálním obchodním napětím utlumily v srpnu výkon britského zpracovatelského průmyslu," uvedl ředitel IHS Markit Rob Dobson.

Britská ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla. Důvodem bylo obrovské hromadění zásob před původním termínem plánovaného brexitu, který byl stanoven na březen. Pokud by ekonomika zaznamenala pokles i v tomto čtvrtletí, oficiálně by to znamenalo recesi.

Respondenti v průzkumu uváděli globální ekonomické zpomalení a právě brexit jako důvody slabší poptávky z domova i zahraničí. Někteří podnikatelé přesouvají z Británie pryč své dodavatelské řetězce před novým termínem brexitu 31. října. Index budoucí produkce se snížil na nejnižší hodnotu od roku 2012, kdy začal být tento údaj sledován.

Aktivita se snížila napříč celým zpracovatelským sektorem. Nejvýraznější byla ve výrobě spotřebního zboží, kde aktivita klesla nejrychleji od února 2009, tedy od doby, kdy byla Británie v recesi, napsala agentura Reuters.

Britská libra v pondělí zaznamenala významné ztráty. Od dolaru libra odepisuje 0,8 procenta na 1,2060 USD. Euro k ní přidává 0,6 procenta na 0,9093 GBP. Vůči koruně libra oslabila o dva haléře na 28,46 Kč/GBD.