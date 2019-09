Evropská justice má nový nástroj pro efektivnější vyšetřování a souzení případů spojených s terorismem. Organizace justiční spolupráce Eurojust ve čtvrtek oficiálně zahájila provoz protiteroristického registru, který propojuje informace prokuratur a soudů všech členských zemí.

Registr je reakcí na teroristické útoky z Paříže, kde v listopadu 2015 zahynulo více než 130 lidí. Jejich vyšetřování se kvůli přeshraničnímu působení teroristů týkalo několika zemí a odhalilo slabiny dříve nepropojeného systému, v němž byla velmi složitá a zdlouhavá komunikace mezi úřady jednotlivých států.

Eurojust se proto rozhodl vytvořit databázi, do níž budou justiční orgány členských zemí vkládat informace o soudním vyšetřování případů spojených s terorismem.

"Registr může odhalit, že je terorista členem organizace operující ve více státech, což může vést k rozbití větších organizací," popsal dnes novinářům v Bruselu jeden ze zásadních očekávaných přínosů nového nástroje šéf Eurojustu Ladislav Hamran.

Dalším pozitivem podle něj je fakt, že prokuratura jedné země bude moci použít důkazy shromážděné v jiném státě, což však bude limitováno rozdíly v zákonech.

Úřady států by do registru měly vkládat informace ihned po převzetí případu prokuraturou a poté je aktualizovat nejpozději každé tři měsíce.

Eurojust, který usnadňuje členským státům spolupráci v boji proti přeshraniční kriminalitě a terorismu, v posledních letech zaznamenává nárůst počtu žádostí států o pomoc s vyšetřováním teroristických činů. Zatímco v roce 2014 začal řešit 14 případů, jen za první polovinu letošního roku jich bylo 49.

"Eurojust hraje klíčovou roli v podpoře boje proti přeshraniční kriminalitě a terorismu. Rychlá výměna informací je pro efektivní vyšetřování stěžejní a tento nový nástroj výrazně pomůže Eurojustu v ochraně Evropanů před terorismem," uvedla eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová.

Příkladem úspěšné spolupráce, na niž by fungování registru chtělo navázat, může být podle Hamrana třeba kauza syrského občana, který byl koncem loňského roku zadržen v Maďarsku kvůli falešnému pasu. Na základě informací tajných služeb získaly později maďarské úřady podezření, že se muž podílel na činnosti džihádistické skupiny. Poté nabraly věci rychlý spád.

"Prostřednictvím Eurojustu byly kontaktovány další země a za 24 hodin získaly maďarské úřady potřebné důkazy," popsal Hamran případ, v němž je Syřan v Maďarsku souzen v souvislosti se smrtí 25 lidí, kterým teroristé na Blízkém východě usekali hlavy.

Registr je podle unijních protiteroristických expertů dalším krokem ke zlepšení justiční spolupráce, která byla před zmíněnými pařížskými útoky zcela nedostatečná.

"Bylo to jako kdybyste házeli flašku se vzkazem do moře a netušili, jestli ji někdo najde," popsal dřívější přeshraniční výměnu informací protiteroristický koordinátor EU Gilles de Kerchove. "Nyní je to úplně jiné, komunikace a spolupráce mezi prokurátory se zásadně zlepšily," podotkl.

EU se přesto dosud potýká s některými problémy při sdílení informací o teroristických případech. I když o povinnosti členských států předávat Eurojustu informace rozhodly vrcholné unijní orgány už v roce 2005, některé země stále tento požadavek zcela nesplňují.