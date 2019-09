Britský premiér Boris Johnson v pátek prohlásil, že rezignovat nehodlá a Spojené království vyvede z EU s dohodou 31. října. Informovala o tom agentura Reuters. Johnson je nyní na návštěvě Skotska, kde ho mimo jiné čeká audience a večeře u královny Alžběty II. v jejím tamním sídle Balmoral. Johnson by měl na místě přespat, uvedla jeho mluvčí.

"Pojedu do Bruselu, dostanu dohodu a zajistíme, abychom odešli 31. října," řekl Johnson. Na dotaz, zda by uvažoval o rezignaci, pokud by se jeho plán nenaplnil, premiér odpověděl: "To není hypotéza, o které jsem připraven uvažovat."

Johnson opakovaně prohlašuje, že naplní vůli voličů z referenda z roku 2016 a Británii z EU vyvede k 31. říjnu, ať už s dohodou, nebo bez ní.

Spor ohledně dohody se týká především takzvané irské pojistky, jejíž odstranění z textu britský premiér po EU žádá. Ta je součástí dohody o spořádaném britském odchodu z EU, kterou vyjednala Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová a kterou britský parlament opakovaně odmítl potvrdit. Unie změny v textu odmítá, nabízí jen úpravu související politické deklarace o tom, jak by měly vzájemné vztahy obou stran po brexitu vypadat.

Pojistka má podle dojednané smlouvy - v případě, že se strany nedokážou do konce následného přechodného období domluvit na jiném řešení - zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

Současná podoba irské pojistky by po Severním Irsku a případně po celém Spojeném království požadovala dodržování mnoha unijních pravidel, pokud by selhala právě následná jednání o nové podobě vzájemného obchodu.

Opozice předčasné volby odmítne

Britští labouristé a další hlavní opoziční strany se v pátek domluvili, že v pondělí nepodpoří vypsání předčasných parlamentních voleb, jak žádá premiér Boris Johnson. Chtějí především zabránit odchodu země z Evropské unie bez dohody s Bruselem. Premiér se vzápětí nechal slyšet, že opoziční strany dělají "obrovskou politickou chybu". Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Vypsání předčasných voleb Dolní sněmovna zamítla již ve středu kvůli odporu opozičních labouristů. Vláda následně oznámila, že hlasování o volbách opět zařadí na program pondělní parlamentní schůze. Pro vypsání voleb by však předseda vlády potřeboval souhlas dvou třetin poslanců

Labouristé, Liberální demokraté, Skotská národní strana (SNP) a velšská Plaid Cymru se podle BBC v pondělí buď hlasování o vypsání předčasných voleb zdrží nebo se vysloví proti. Opoziční poslanci zároveň uvedli, že nepodpoří volby, dokud vláda nepožádá EU o odklad brexitu. Johnson se přitom ve čtvrtek nechal slyšet, že by byl raději "mrtvý v příkopu", než aby požádal o další brexitový odklad.

V pondělí by mezitím Dolní sněmovna mohla definitivně schválit zákon proti neřízenému brexitu, protože konzervativci, kteří vyhrožovali "maratonem obstrukcí" v horní komoře, změnili názor. Nyní slibují, že projednávání ve Sněmovně lordů skončí do pátečního večera.