Chaos a zmatky doprovázejí organizaci pomoci lidem postiženým řáděním hurikánu Dorian na Bahamách. Pátrání po pohřešovaných a záchranné práce komplikují přerušené komunikační kanály. Bouře si podle poslední bilance vyžádala nejméně 43 obětí, uvedla média s odvoláním na zástupce premiéra. Podle úřadů ale počet mrtvých nepochybně vzroste, neboť záchranáři nacházejí v sutinách a zatopených místech další těla. Pohřešovaných jsou podle úřadů stovky, ne-li tisíce.

Katastrofické následky řádění živlu přiměly v pátek stovky lidí odjet na lodích z bahamského ostrova Great Abaco. Další tisíce lidí se pokusily dostat pryč na výletní lodi odjíždějící ze sousedního ostrova Grand Bahama, uvedla agentura Reuters.

Dorian udeřil na sever Baham o víkendu jako hurikán nejvyššího, pátého stupně. Srovnal se zemí celé čtvrti a vyřadil z provozu klíčovou infrastrukturu, včetně přistávací dráhy letiště a nemocnice.

"Rozmetané domy, převrácená auta, celá pole trosek, lodi vyvržené na břeh a mnohé oblasti zatopené... Všude na dohled se naskýtá obraz zkázy, nic z toho se nepodobá obvyklému obrázku z turistické pohlednice z Baham," napsala AFP.

"Lidé zoufale chtějí odjet, mnoho domů už jednoduše neexistuje," uvedl šéfkuchař José Andrés, jehož humanitární organizace World Central Kitchen vaří postiženým teplá jídla.

Probíhají také letecké evakuace. "Bezplatné letecké evakuace z Abaca aerolinkami Bahamasair začaly ve čtvrtek a budou pokračovat do doby, dokud ostrovy Grand Bahama a Abaco neopustí všichni obyvatelé, kteří chtějí," napsal na twitteru premiér Hubert Minnis.

On my way to Abaco to assess damage with @CARICOMorg and @cdemacu officials. Free air evacuations on Bahamasair from Abaco started yesterday and will continue until all Grand Bahama and Abaco residents who want to leave are off the islands. We are also taking more supplies. pic.twitter.com/dNRf8tpQNr