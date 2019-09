Americký prezident Donald Trump zrušil mírové rozhovory s afghánským hnutím Tálibán. Za důvod tohoto překvapivého kroku označil čtvrteční útok sebevražedného atentátníka v Kábulu, při němž zemřel americký voják a dalších 11 lidí. Trump rovněž uvedl, že odvolal tajné setkání v Camp Davidu, kde se měl v neděli odděleně sejít s představiteli Tálibánu a s afghánským prezidentem Ašrafem Ghaním. Tálibán na Trumpovo rozhodnutí reagoval pohrůžkou tvrdé odvety.

"Pokud nesouhlasí s příměřím během těchto velice důležitých mírových rozhovorů a zabijí 12 nevinných lidí, zřejmě ani nemají sílu na to, aby vyjednali smysluplnou dohodu," napsal Trump na Twitteru. Radikální islamistické hnutí obvinil, že pomocí útoku na nevinné lidi chce jen zlepšit svou vyjednávací pozici.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....