Demonstranti v Hongkongu v neděli pochodovali k ambasádě Spojených států a vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby jejich město osvobodil.

Mnozí demonstranti mávali americkými vlajkami a nesli plakáty s nápisem "Prezidente Trumpe, osvoboďte prosím Hongkong". Protest byl zpočátku poklidný, později ale přešel v násilnosti zahrnující stavění barikád, rozbíjení oken a zapalování ohňů v nákupní čtvrti. Policie k rozehnání demonstrantů použila slzný plyn, informovala agentura Reuters.

Hongkong se už několik měsíců potýká s masovými protesty, jejichž účastníci požadují demokratické reformy a vyjadřují obavy ze ztráty svobod v důsledku sílící kontroly Pekingu. Tisíce demonstrantů za dohledu policie v neděli zpívaly americkou hymnu a skandovaly slogany jako "Bojujte za svobodu, stůjte na straně Hongkongu" či "Vzdorujte Pekingu, osvoboďte Hongkong".

Někteří američtí zákonodárci vyslovují podporu hongkongským demonstrantům a vyjadřují obavy z hrozby brutálního zákroku ze strany Číny. Trump nicméně podle agentury AP naznačil, že Spojené státy se budou držet stranou. Americký prezident vyjádřil přesvědčení, že obchodní válka, kterou nyní Spojené státy s Čínou vedou, přiměje Peking k obezřetnému postupu.

"Chceme, aby americká administrativa pomohla chránit v Hongkongu lidská práva," citovala agentura Reuters jednoho z demonstrantů. Americký ministr obrany Mark Esper v sobotu vyzval Čínu, aby v Hongkongu postupovala umírněně. Viceprezident Mike Pence už dříve nabádal Peking k humánnímu přístupu k demonstrantům a varoval, že použití násilí by zkomplikovalo dosažení obchodní dohody.

"Hongkong stojí v čele boje proti čínskému totalitnímu režimu," uvedl jeden z organizátorů nedělního pochodu. "Prosím, podpořte nás v našem boji," dodal.

