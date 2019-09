Hurikán Dorian, který před několik dny zpustošil Bahamy, dorazil v sobotu v noci místního času (nad ránem SELČ) ke břehům Kanady. Přinesl s sebou intenzivní srážky a silný vítr o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu, který v provincii Nové Skotsko způsobil výpadek dodávek elektrické energie pro 300 tisíc lidí. V neděli o tom informovala agentura AP.

Ve čtyřsettisícovém městě Halifax převrátil vichr stavební jeřáb na rozestavěnou budovu a na několika místech vyvrátil stromy. Úřady zatím neevidují žádné zraněné. Nabádají obyvatele, aby zajistili své příbytky, a majitele obchodů, aby zavřeli dříve a uchýlili se do bezpečí. Některé budovy ve městě byly evakuovány. Vzhledem k intenzitě srážek se očekávají záplavy.

Video captures the moment a large construction crane collapses in Halifax, Canada, as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/gLLYmTRLvg