Britský premiér Boris Johnson se chystá obejít zákon, který tento týden schválil parlament ve snaze vyloučit možnost odchodu země z Evropské unie bez dohody. Čeká ho proto nejspíš soudní bitva před Nejvyšším soudem, přičemž premiér riskuje i vězení. Takový scénář s odvoláním na své zdroje předpověděli reportéři nedělníku The Sunday Times. Podle nich je nejspíš Británie na cestě k nejhorší ústavní krizi od roku 1688, kdy byla ustavena konstituční monarchie.

Johnson se podle nedělního vydání britského listu nehodlá podvolit znění zákona, které stanovuje, aby požádal EU o odklad termínu brexitu v případě, že se mu do 19. října nepodaří vyjednat brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil. Premiér trvá na tom, že odklad brexitu z plánovaného data 31. října je vyloučen. I když se mu na summitu EU v polovině října nepodaří přesvědčit evropské lídry, aby souhlasili se změnami v dohodě o brexitu, nechce o odklad žádat.

Zdroje The Sunday Times v Downing Street tvrdí, že vláda bude jakýkoli odklad sabotovat a že je Johnson připraven odstranit všechny překážky, které mu budou stát v cestě k brexitu koncem října. Počítá se proto s tím, že poslanci se nejspíš obrátí na soud, pokud premiér zákon nebude respektovat. Případné jednání Nejvyššího soudu by se ale konalo nejspíš v týdnu od 21. října. Rozhodnutí by pak měli v rukou soudci, podle zdrojů v Downing Street by ale justice byla v časové tísni a rozhodnutí by mohlo přijít pozdě na to, aby ještě bylo možné případný brexit bez dohody 31. října zvrátit.

V pondělí však Johnson zřejmě otočil. Podle serveru The Times několik ministrů varovalo premiéra, že by mohli rezignovat, pokud by se vzepřel rozhodnutí Nejvyššího soudu, který by mu nařídil přijmout prodloužení termínu pro brexit. "Předseda vlády mě ujistil, že se bude řídit zákonem," uvedl podle The Times jeden z ministrů.