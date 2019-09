Piloti britské letecké společnosti British Airways v pondělí vstupují do dvoudenní stávky za zvýšení mezd. Společnost musela zrušit na 1700 letů.

British Airways za běžných okolností uskuteční asi 800 letů denně, a přepraví tak zhruba 145 000 lidí, píše deník The Guardian.

British Airways létají několikrát denně i do Prahy, podle informací na webu pražského letiště byl zatím zrušen pondělní let do Londýna v 06:45.

Protest, který je první stávkou pilotů v historii British Airways, vyhlásil odborový svaz BALPA. Firmu podle svazu přijde každý den stávky asi na 40 milionů liber (téměř 1,2 miliardy korun). Piloti hodlají stávkovat i 27. září. Do stávky se jich zapojily zhruba čtyři tisíce.

British Airways na svém webu uvádějí, že cestující s rezervací na 9. a 10. září dostali e-mailem upozornění, aby si ve správě rezervací průběžně kontrolovali, zda byl jejich let skutečně zrušen.

Pokud ano, nemají chodit na letiště, ale svůj let si přeložit, nebo požádat o vrácení peněz.

Britská vláda v pátek společnost British Airways a její piloty vyzvala k vyřešení sporu. Firma navrhuje zvýšení mezd o 11,5 procenta během tří let, piloti však tuto nabídku považují za nedostatečnou.

Představitelé BALPA vedení British Airways vyčítají, že narušilo důvěru v leteckou společnost úspornými kroky a snížením dobrého jména firmy.

Na druhé straně šéf aerolinek Alex Cruz tvrdí, že investice do společnosti nikdy nebyly tak velké jako nyní.

Obě strany přitom říkají, že chtějí pokračovat ve vyjednávání, žádné datum pro další kolo ale zatím stanoveno nebylo. "Je čas vrátit se k jednacímu stolu a dát dohromady seriózní nabídku, která tento spor ukončí," řekl podle BBC generální tajemník BALPA Brian Strutton.

Nicméně zároveň obvinil British Airways, že veřejně mluví o přání dál jednat, "soukromě ale říkají, že vyjednávat nebudou". Poznamenal přitom, že ačkoli se hlavní spor vede o mzdy, velká nespokojenost se týká i směřování letecké společnosti.