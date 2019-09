Britští vědci se obávají toho, že pokud Velká Británie odejde z Evropské unie bez dohody, bude pro ně těžší pokračovat ve výzkumech. Kromě toho, že by přišli o možnost čerpání peněz z evropských grantů, ztížila by se spolupráce s jejich evropskými kolegy. Brexit bez dohody by mohl poškodit i vývoj nových léků proti dětské rakovině.