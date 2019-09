Česká eurokomisařka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Evropské komise (EK). V novém týmu Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Oznámila to v úterý na tiskové konferenci v Bruselu budoucí předsedkyně EK, podle které není pochyb o profesionalitě a nezávislosti české komisařky.

Česká zástupkyně se bude podle své nastávající šéfky zasazovat o posilování demokracie v členských zemích a společně s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem z Belgie dohlížet na dodržování vlády práva a kvalitu právního státu. Měla by se rovněž snažit o větší transparentnost legislativních procesů v EU či dbát o nezávislost žurnalistiky a svobodu a pluralitu médií.

První otázka, kterou von der Leyenové po oznámení sestavy nové komise položil novinář francouzského listu Le Soir, směřovala právě na portfolio Jourové.

Zajímalo ho, jestli je to dobrá volba vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF) vyšetřoval okolnosti dotace 50 milionů korun na stavbu farmy Čapí hnízdo, jež měla vazby na holding Agrofert, který patřil současnému premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

"Není žádných pochyb o kompetentnosti a nezávislosti Věry Jourové," odpověděla von der Leyenová na opakované otázky evropských novinářů.

Německá politička zdůraznila, že Jourová předvedla "excelentní práci" už v nynější komisi, kde má na starosti ochranu spotřebitelů a spravedlnost. Pro dohled nad dodržováním principů demokracie a vlády práva je podle ní skvělou volbou.

Jourová považuje nominaci na místopředsedkyni komise za velkou čest. Ze své pozice bude mít podle svých slov nyní možnost ovlivňovat i evropská ekonomická rozhodnutí. "Nyní se musím soustředit na slyšení v Evropském parlamentu a věřím, že moji nominaci schválí," uvedla.

K historicky prvnímu českému zisku místopředsednické pozice v EK Jourové na Twitteru pogratuloval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Gratuluji @VeraJourova k historicky prvnímu 🇨🇿 zisku místopředsednické pozice v EK. Bude mít na starosti samotnou podstatu EU, tedy ochranu demokratických hodnot. 30 let od sametové revoluce to pokládám za symbolické. Jde o principy, kterými se musí řídit všechny členské státy. — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 10, 2019

Pro Českou republiku je velký úspěch, že má poprvé významný post místopředsedy EK, myslí si i premiér Babiš. Je to vyznamenání pro Česko a ve spojení s portfoliem i ohromná důvěra, uvedl. "Bylo mou prioritou získat takto vlivný vysoký post pro Českou republiku. Jde o prestižní pozici s vysokým vlivem v Bruselu, důležitý a koncepční post," uvedl Babiš. Dříve předseda vlády hovořil jako o cíli pro ČR o ekonomickém portfoliu. Zmínil se například o vnitřním trhu či mezinárodním obchodu.

Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček napsal, že portfolio není silné ekonomicky, ale je klíčové pro zachování společných hodnot, na kterých stojí EU.

Podle předsedy ODS Petra Fialy nemá portfolio Jourové žádný reálný vliv. Premiér Babiš podle něj obelhal veřejnost, když říkal, že se vyjednávání vyvíjejí dobře. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je absurdní, že takové portfolio připadne zemi, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. "Premiér z toho může benefitovat," myslí si předseda pirátů Ivan Bartoš.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila je portfolio Jourové politickým debaklem Babiše, který sliboval ekonomické portfolio. Česko ho nezískalo kvůli Babišovým problémům s čerpáním evropských dotací, uvedl Pospíšil.

Komise bude mít osm místopředsedů, mezi nimiž bude i dosavadní místopředseda Maroš Šefčovič ze Slovenska, který se bude starat o vztahy mezi unijními institucemi. Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů obsadí Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestagerová a Lotyš Valdis Dombrovskis.

Ve vrcholném orgánu unijní exekutivy von der Leyenové bude 14 mužů a 13 žen, což je o čtyři více než v dosavadní EK Jeana-Clauda Junckera. Osm komisařů včetně Jourové a Šefčoviče působí i v jím vedené komisi.

Von der Leyenová zdůraznila, že se při sestavování komise snažila nejen o vyvážený počet mužů a žen, ale i o regionální rovnováhu. Celkem čtyři místopředsednická křesla proto obsadí politici z postkomunistických zemí, mezi nimiž je kromě Dombrovskise, Jourové a Šefčoviče i Chorvatka Dubravka Šuicaová, jejíž náplní bude demokracie a demografie.

Místopředsedou bude i Španěl Josep Borrell, který bude novým šéfem unijní diplomacie. Osmé místopředsednické křeslo připadne někdejšímu mluvčímu komise, Řekovi Margaritisi Schinasovi, který se bude starat o ochranu evropského způsobu života, do této oblasti patří třeba otázky migrace či bezpečnostní unie.

Německá šéfka komise má podle některých médií v plánu proti dosavadnímu týmu Jeana-Clauda Junckera posílit pravomoci místopředsedů, kteří by mohli přímo ovlivňovat návrhy směřované do dalších unijních institucí.

Podle von der Leyenové budou zásadními prioritami EK směřování k ekologicky odpovědnější EU, ekonomika prospěšná pro obyvatele a přizpůsobení unie digitálnímu věku. První téma bude mít na starosti Timmermans, druhé Dombrovskis a třetí Vestagerová.

Klíčové ekonomické resorty budou mít podle očekávání v nové Evropské komisi na starosti zástupci Francie a Itálie - bývalý italský premiér Paolo Gentiloni převezme hospodářství, dosavadní viceguvernérka francouzské centrální banky Sylvie Goulardová bude dohlížet na jednotný trh.

Vůbec nejsilnější postavení nicméně bude mít v rámci ekonomických působností místopředsedkyně komise Vestagerová, která dál ponese odpovědnost za hospodářskou soutěž.

Rakouský eurokomisař Johannes Hahn bude nově odpovědný za rozpočet, Ir Phil Hogan za obchod a Estonka Kadri Simsonová za energetiku. Dohled nad unijním zemědělstvím získá podle předpokladů Polsko a jeho kandidát do EK Janusz Wojciechowski. Řecko, které je jednou ze zemí nejvíce zatížených migrací do Evropy, bude mít v osobě eurokomisaře a místopředsedy EK Schinase nadále na starosti právě migraci. Bude to v rámci jeho portfolia, které se označuje jako ochrana evropského způsobu života.

"Především se budu snažit podpořit růst a sociální a ekologickou udržitelnost," řekl v první reakci na svou novou roli italský eurokomisař Gentiloni. Právě on bude mít v rámci unijní exekutivy na starosti případné další kroky vůči Itálii, které letos hrozilo zahájení řízení kvůli nadměrnému deficitu. Procedura, která by mohla pro Itálii znamenat i citelnou pokutu, byla ukončena v červenci poté, co se Řím zavázal svůj rozpočet upravit tak, aby letošní schodek činil jen 2,04 procenta namísto plánovaných 2,5 procenta HDP.

Do komise vyslaly své zástupce vlády všech členských zemí kromě odcházející Británie.

Nové složení Evropské komise (obrázek se po rozkliknutí zvětší):