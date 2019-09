Saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží, který byl před necelým rokem zavražděn na konzulátu své země v Istanbulu, naléhal na své vrahy, aby mu nezakrývali ústa. Upozorňoval je, že má astma a může se udusit. Podle tureckého deníku Sabah, který zveřejnil nové podrobnosti z rozhovoru mezi Chášukdžím a členy saúdskoarabského komanda, šlo o novinářova poslední slova.

Na nahrávce jeden ze saúdskoarabských činitelů Chášukdžímu tvrdí, že ho musí odvézt zpátky do Rijádu kvůli příkazu Interpolu. Chášukdží mu ale oponuje, že nikde nemá problém se zákonem, a že před konzulátem na něj čeká jeho snoubenka. Na konzulát si šel vyřídit doklady ke sňatku. Pak se ho podle Sabahu příslušníci komanda snaží přesvědčit, aby svému synovi poslal zprávu, aby si nedělal starosti, pokud o něm delší dobu neuslyší. "Nic nenapíšu," odporuje Chášukdží. "Pomoz nám, abychom ti také mohli pomoci. Protože nakonec tě odvezeme do Saúdské Arábie. A když nám nepomůžeš, víš, co se stane," varují novináře.

Pak mu podle nahrávky vrazi řekli, že ho uspí. "Nezakrývejte mi ústa," řekl, než ztratil vědomí. "Mám astma, nedělejte to. Udusíte mě," zněla jeho poslední slova. Poté byl udušen igelitovou taškou a jeden člen komanda tělo novináře rozřezal a odnesl z konzulátu v pěti kufrech. Pozůstatky nebyly dosud nalezeny.

Některé podrobnosti z nahrávky, na níž je smrt kritika saúdskoarabského režimu zachycena, byly už ve zprávě zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva Agnes Callamardové zveřejněné v červnu. Callamardová tehdy doporučila zahájit v souvislosti s vraždou Chášukdžího vyšetřování saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána a dalších představitelů království. Případ označila za "mimosoudní popravu". Saúdská Arábie zpočátku Chášukdžího smrt popírala, ale později přiznala, že byl zabit. Kvůli tomuto případu Rijád postavil před soud 11 podezřelých. Princ bin Salmán popírá, že by s ním měl cokoli společného.