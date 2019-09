Po pěti letech tu je opět otázka, v čem bude nastupující Evropská komise jiná, než byla ta stávající. Odpověď je užitečná proto, že odlišnosti ve jménech a rozdělení agend dávají šanci pochopit, co od nejmocnější instituce unie čekat. A už teď lze říct následující: výrazně v ní posílily ženy, východoevropské státy a zelená politika. Teď jen, co to znamená.