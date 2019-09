Británie učinila obrovský pokrok v jednáních s Evropskou unií o takzvané irské pojistce, která je hlavní překážkou v uzavření brexitové dohody. V rozhovoru poskytnutém nedělníku Mail on Sunday to řekl britský premiér Boris Johnson. Předseda vlády v něm mimo jiné Británii přirovnal ke komiksovému hrdinovi Hulkovi. Britský ministr pro brexit Stephen Barclay v neděli v televizi Sky News řekl, že Británie činí pokroky v přípravě brexitové dohody, stále ale ještě zbývá hodně práce. Do termínu brexitu zbývá 46 dní.

"Vedeme právě velmi, velmi dobré rozhovory o tom, jak vyřešit problém s hranicí Severního Irska. Udělali jsme obrovský pokrok," uvedl Johnson.

"Rozvodová" dohoda, kterou s Bruselem uzavřela bývalá britská premiérka Theresa Mayová, obsahuje takzvanou irskou pojistku, tedy opatření, jehož cílem je zabránit přísným pobrexitovým kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Johnson pojistku označuje za nedemokratickou a chce ji z dohody odstranit. EU i Irsko to ale odmítají.

"Čím více se Hulk naštve, tím silnějším se stává," řekl v rozhovoru premiér s odkazem na komiksového hrdinu, jehož obrovská síla je násobena hněvem. "Hulk vždycky unikl, jakkoli silně se zdálo, že je svázán - a to bude i případ této země," zdůraznil Johnson. "Odejdeme (z Evropské unie) 31. října," dodal.

Britský parlament letos třikrát odmítl dohodu s EU, kterou vyjednala bývalá premiérka Mayová. Minulý týden ale zároveň schválil zákon, který prakticky vylučuje odchod Británie z EU bez dohody. Johnson dlouhodobě tvrdí, že vyjednání dohody je prioritou jeho vlády, nebude se ale prý zdráhat ani vyvést svou zemi z EU na konci října bez dohody.

Posun v jednáních by mohla přinést pondělní schůzka premiéra Johnsona s dosluhujícím předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem, která se uskuteční v Lucembursku. V rozhovoru s Mail on Sunday předseda britské vlády řekl, že je před schůzkou "velmi sebevědomý".

Barclay v neděli řekl, že se pondělní schůzky rovněž zúčastní. Dodal, že stále sice ještě zbývá hodně práce na brexitové dohodě, ale cíl je na dohled. "V zákulisí se odvedl ohromný kus práce," dodal.

Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která podporuje Johnsonovu vládu, je rovněž přesvědčená, že dohodu bude možné v nadcházejících týdnech uzavřít, aby se zajistila otevřená hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou. Jeffrey Donaldson z DUP dodal, že nesouhlas s takzvanou irskou pojistkou v podobě, jak se na ní dohodla Mayová s EU, nadále mezi probritskými unionisty v Severním Irsku trvá.

Prosadit jakoukoli případnou dohodu v aktuálním parlamentu by ale mohlo být pro Johnsona velmi složité. Na počátku září vláda přišla v Dolní sněmovně o křehkou většinu, když se k opozičním Liberálním demokratům přidal konzervativní poslanec Philip Lee.

V sobotu proevropští liberálové získali další posilu v osobě Sama Gyimaha, bývalého člena vlády premiérky Mayové a Johnsonova konkurenta v nedávném boji o funkci lídra konzervativců. Třiačtyřicetiletý Gyimah do opozičního tábora přestoupil na protest proti brexitové politice současné vlády. V posledních dnech byl nezávislým poslancem. Konzervativci jej z klubu a de facto i ze strany vyloučili poté, co spolu s 20 dalšími kolegy podpořil zákon proti brexitu bez dohody.

Liberální demokraté, kteří usilují o setrvání Británie v Evropské unii, v posledních týdnech získali díky přestupům z jiných stran šest nových poslanců, a mají jich tak v 650členné dolní komoře již osmnáct.

Předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová v neděli zopakovala, že její strana nepodpoří žádnou brexitovou dohodu. "Brexit, ať je ozdoben modrými nebo červenými růžičkami, je pro tuto zemi špatný. A já brexit nepodpořím," řekla BBC.