Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nevidí důvod k tomu, aby Česko vzalo zpět uznání Kosova. Podle něj je třeba, aby česká zahraniční politika byla kontinuální a čitelná. Řekl to novinářům ve sněmovně v reakci na pondělní vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se téma mělo probírat na říjnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů.

"Uznali jsme Kosovo de iure. Pokud bychom přistoupili k oduznání, muselo by to být na základě toho, že by se změnily nějaké okolnosti, především by Kosovo přestalo mít nějaká kritéria státnosti, která vedla k uznání v roce 2008," řekl Petříček.

"Jsem připraven se s panem premiérem i ústavními činiteli o této záležitosti bavit, představím argumenty. Jsem přesvědčen, že naše zahraniční politika by měla být kontinuální, čitelná," uvedl ministr.

Prezident Miloš Zeman minulý týden při návštěvě Srbska uvedl, že bude chtít s nejvyššími ústavními činiteli probrat možnost, aby Česká republika přestala uznávat Kosovo jako nezávislý stát. Babiš bezprostředně poté prohlásil, že nevidí důvod, aby česká vláda svůj přístup ke Kosovu měnila. V pondělí premiér po schůzce s prezidentem řekl, že se o věci bude jednat na koordinační schůzce pro zahraniční politiku, které se vedle něj a Zemana zúčastní předsedové Senátu a sněmovny i ministr vnitra a ministr zahraničí. Podle Babiše o tom bude i debata v kabinetu.

Kosovo, které po rozpadu Jugoslávie vyhlásilo v únoru 2008 nezávislost na Srbsku, postupně uznalo 116 zemí. Srbsko přesvědčuje země uznávající kosovskou nezávislost, aby od svého postoje ustoupily. Dosud se mu to podle některých zdrojů podařilo u 15 zemí, hlavně z Afriky a Latinské Ameriky.