Spojené státy dočasně osvobodí více než 400 produktů z Číny od celních poplatků ve výši 25 procent. V pátek to uvedl server Politico. Seznam výrobků, mezi kterými jsou plastová brčka, osvětlení pro vánoční stromečky či vodítka pro psy, má ještě v pátek zveřejnit Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR). Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy se Spojené státy a Čína, které jsou v posledních měsících na hraně celní války, připravují na další kolo obchodních jednání na vysoké úrovni. To by se mělo uskutečnit na počátku října.

Důvodem nejnovějších výjimek však podle serveru není snaha o smír s Čínou, ale spíše o úlevu pro některé americké společnosti, které tvrdí, že je cla poškodila, a nemohou najít alternativní zdroj dodávek.

Výjimky se mají vztahovat na 437 produktů, na které byla v roce 2018 cla uvalena, a skončí v příštím roce. Celkem mají být zveřejněné tři seznamy, podle období, kdy byla cla zavedená. Budou na nich dále třeba jízdní kola s jedním převodem, různé typy čerpadel, výměníky tepla, kompresory, anestetické masky, tříkolové vozíky pro osoby se zdravotním postižením či potřeby pro domácí mazlíčky.

USA loni zavedly clo na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA dosahuje 250 miliard dolarů (5,9 bilionu korun). Zatím není jasné, jak velký podíl na této částce má zboží, na které se budou stahovat výjimky.

Americký úřad USTR obdržel více než 1100 žádostí na výjimku z cel od firem a dalších subjektů v USA. Při posuzování o udělení výjimky hodnotí USTR množství faktorů. Patří mezi ně to, zda je daný nebo srovnatelný produkt dostupný pouze z čínského dovozu, zda zavedení cel může způsobit vážné ekonomické problémy žadateli nebo dalším zainteresovaným stranám v USA nebo zda je strategicky důležitý či souvisí s některým z čínských průmyslových programů jako program Made in China 2025.

Podle průzkumu americké obchodní komory a konzultační firmy RSM US 40 procent představitelů středně velkých firem uvádí, že cla na čínské zboží jsou pro jejich podnikání problémem. Šestadvacet procent jich pak doplnilo, že je poškodila odvetná cla zavedená Čínou a dalšími zeměmi v reakci na cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem v posledních dvou letech.