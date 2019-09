V nadcházejících polských parlamentních volbách, které se odehrají v polovině října, získá nejvíc hlasů vládnoucí strana Právo a spravedlnost. Bookmakeři na její vítězství vypsali kurz 1,01. Kdo vsadí tisíc zlotých, vyhraje deset – tak malý je to risk. Důležitá otázka dneška zní úplně jinak: Dokáže PiS v souboji s opozicí a matematikou přepočítávání hlasů na mandáty udržet nadpoloviční většinu, a tím pádem i vládu? V opačném případě se i přes očekávané drtivé vítězství bude dívat, jak současná opozice skládá kompromisní kabinet, a bude se poroučet od moci.

Bude to boj do posledního hlasu a volebního lístku. O předminulém víkendu PiS představila kompletní předvolební program. Je tedy jasné, na co chtějí budoucí vítězové voleb a možní staronoví vládci Polska lákat a co mají v plánu v případě vítězství.