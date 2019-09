V newyorském sídle OSN od 16:00 středoevropského času probíhá summit, který svolal generální tajemník OSN António Guterres. Doufá, že světoví vůdci na vrcholné schůzce představí nové závazky a opatření zaměřené na snížení emisí, jež znečišťují životní prostředí, vedou ke globálnímu oteplování a představují hrozbu pro ekosystémy. Na konferenci promluví i mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Česko bude reprezentovat premiér Andrej Babiš.

Guterres již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto pondělní konference OSN zní "Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát".

Podle Guterrese bude jednodenní konference "o činech, nikoli o slovech". "Řekl jsem světovým vůdcům, aby nepřijížděli s líbivými projevy, ale s konkrétními závazky," uvedl šéf OSN.

K mnohem radikálnějšímu boji s klimatickými změnami vyzvali světové vůdce i mladí aktivisté, kteří se v sobotu zúčastnili prvního mládežnického summitu OSN o klimatu. "Ukázali jsme, že jsme jednotní a že my, mladí lidé, jsme nezastavitelní," uvedla na této akci 16letá Thunbergová, která začala již před více než rokem pravidelně v pátek protestovat u švédského parlamentu.

Svou činností inspirovala vznik studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), v jehož rámci studenti místo pátečního vyučování stávkují a požadují důraznější postup proti zhoršování životního prostředí.

Klimatický summit, který začíná v New Yorku a na který navazuje zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN a další série vrcholných schůzek, znamená pro obyvatele a návštěvníky tohoto velkoměsta na východním pobřeží Spojených států týden dopravního pekla. Americká média, úřady a také pořadatelé konferencí opakovaně varují před dopravními zácpami, uzávěrami a přísnými bezpečnostními kontrolami.

Bezpečnostní složky v New Yorku tvrdí, že jsou připraveny reagovat na chemický, biologický či jiný teroristický útok, v ulicích jsou vedle státních i federální policisté a také policisté v civilu.

Manhattanské sídlo Organizace spojených národů na První Avenue se proměnilo v pevnost, přiblížit se k němu je možné pouze přes určené kontrolní stanoviště, vstup do areálu je pak omezen jen pro delegace a novináře, kteří procházejí zevrubnou kontrolou.

Zpřísněný bezpečnostní režim znamená, že První Avenue je mezi 42. a 48. ulicí pro automobily uzavřena, neprůjezdná je také řada ulic mezi První a Druhou Avenue. Uzavřeny jsou i další ulice v okolí OSN.

Newyorská radnice upozornila, že jakákoli cesta autem v oblasti uzávěr si vyžádá od řidičů velkou dávku trpělivosti, neboť se bude jezdit prakticky krokem. Doporučeno je proto využívat veřejnou dopravu nebo se spolehnout na chůzi. Jako nejlepší řešení dopravní odbor New Yorku vidí jízdu na kole. Možnost využít kolo označil deník New York Post za jedinou dobrou zprávu nadcházejících dní.

Do poslední celosvětové série stávek a demonstrací za lepší ochranu klimatu se minulý pátek zapojily více než čtyři miliony lidí. Protestní akce se uskutečnily ve 163 zemích.