Vůdci dvou nejsilnějších formací v izraelském parlamentu Benny Ganc z uskupení Modrá a bílá a dosluhující premiér Benjamin Netanjahu ze strany Likud se shodli, že spolu začnou jednat o vytvoření koaliční vlády. Oznámili to po pondělní schůzce s prezidentem Reuvenem Rivlinem.

Ganc a Netanjahu spolu v prezidentské rezidenci jednali přes dvě hodiny, nejprve společně s izraelským prezidentem, poté sami a Rivlin se k nim opět připojil až ke konci, popsal izraelský deník The Times of Israel. Ve společném prohlášení zástupci Likudu a uskupení Modrá a bílá uvedli, že rozhovory o koaliční vládě budou zahájeny v úterý. Rivlinův úřad označil setkání za "významný krok kupředu".

Podle izraelských médií prezident navrhuje, aby se vůdci dvou nejsilnějších stran ve funkci premiéra střídali. Netanjahu již před setkáním uvedl, že je pro vládu národní jednoty, Ganc nicméně zůstával zdrženlivý a dával najevo, že chce vládu, v níž Netanjahu nebude.

Rivlin během pondělí dokončil konzultace se zástupci politických stran, které se minulý týden ve volbách dostaly do parlamentu. Prezident má kandidáta na post předsedy vlády vybrat do středy a pověřit jej sestavením stabilního kabinetu. Již v neděli se izraelský prezident vyslovil právě pro vládu národní jednoty Likudu a Modré a bílé. Ve 120členném parlamentu by měla 64 mandátů.

Rivlin svůj názor opřel o tvrzení, že většina Izraelců si nepřeje třetí volby, které by se musely konat v případě, že by koaliční jednání znovu selhala, jako tomu bylo po volbách dubnových.

Gancova formace sice nynější volby vyhrála s 33 mandáty, po koaličních vyjednáváních má ale zajištěnu podporu jen 54 zákonodárců. V neděli jeho centristickému uskupení projevila přízeň Sjednocená arabská kandidátka, která získala 13 mandátů, k podpoře se ale nakonec přihlásila jen část jejích zvolených poslanců. Netanjahuův Likud skončil ve volbách druhý s 31 křesly a po prvních jednáních má jistých 55 mandátů.

Likud ani Modrá a bílá nesestaví koalici bez pomoci někdejšího ministra obrany Avigdora Liebermana, jehož strana Izrael je náš domov má osm mandátů. Lieberman se zatím nevyslovil k tomu, koho podpoří.